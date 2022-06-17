Российские производители косметики столкнулись с нехваткой сырья. Сделать тушь или пудру — проблема

Российские производители готовы заменить иностранную косметику, но для производства необходимо импортное сырье. Без него, например, не сделать хорошие тушь или пудру. Об этом 17 июня пишет РБК со ссылкой на участников косметического рынка.

На долю импортной косметики ранее приходилось 60% рынка, а с учетом локализованного производства в России — 80%. После начала специальной военной операции на Украине и введения антироссийских санкций ассортимент парфюмерии и косметики сократился в среднем на 25%.



Сейчас отечественная косметическая отрасль столкнулась с нехваткой сырья. По словам члена правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анны Дычевой-Смирновой, в производстве используются более 5 тыс. компонентов, некоторые из них невозможно полностью заместить. Для производства хорошей помады или пудры необходимы сотни составляющих, которые завозились в основном из Италии, рассказал основатель компании Faberlic Алексей Нечаев. «Тушь и шампуни будут, нервничать не нужно. Но придется приспособиться к тому, что каких-то брендов мы, может быть, больше не увидим, но зато у нас будет обилие выбора в разных ценовых категориях, мы сможем познакомиться с качественными брендами из Индии, Китая, Кореи, небольшими европейскими производителями и лучше почувствовать, что такое «сделано в России», а российские производители, надеюсь, не подведут», — добавила Дычева-Смирнова.