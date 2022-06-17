Смольный подписал 4 «промышленных» соглашения с инвесторами

Комитет по промышленной политике инновациям и торговле Петербурга подписал 4 соглашения с инвесторами на площадке «Точка кипения». Об этом сообщает пресс-служба Смольного 17 июня.



В частности, город окажет содействие ООО «Энамеру» при строительстве первого в России полностью автоматизированного лакокрасочного завода полного цикла. Объем инвестиций – 1,7 млрд.



Кроме того, 1,3 млрд будут вложены в создание производства пищевой продукции сегмента To Go. Этим займется ООО «Снэк-концепт», которое будет выпускать экопродукты на основе ингредиентов, полученных с применением биотехнологий в мясной и хлебной промышленности.



ООО «Паллада» намерено построить комплекс, который включает в себя лабораторию и цех разработок EMC-technology, они будут применяться при производстве сырных продуктов. Объем вложений - 1,1 млрд рублей.



Четвертое соглашение – с ООО «Глорус-Норд», которое занимается бытовой химией. Речь идет о строительстве производственно-складского комплекса и с лаборатории технологического отдела. Предполагается, что предприятие наладит выпуск 50 млн таблеток для посудомоечных машин в месяц, инвестиции - 400 млн рублей.



Напомним 17 июня – третий день ПМЭФ-2022 и второй день его деловой программы. Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента России. Подробнее об этом – читайте на «Фонтанке».

