    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 10

    5 м/с, зап

    758мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd56.71eur59.33
    ТЕМА ДНЯ

    Что сказал Путин — коротко

    Медпомощь для беженцевКуда пойти на выходныхПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    ПМЭФ2022

    Смольный подписал 4 «промышленных» соглашения с инвесторами

    615
    обсудить

    Комитет по промышленной политике инновациям и торговле Петербурга подписал 4 соглашения с инвесторами на площадке «Точка кипения». Об этом сообщает пресс-служба Смольного 17 июня.

    В частности, город окажет содействие ООО «Энамеру» при строительстве первого в России полностью автоматизированного лакокрасочного завода полного цикла. Объем инвестиций – 1,7 млрд.

    Кроме того, 1,3 млрд будут вложены в создание производства пищевой продукции сегмента To Go. Этим займется ООО «Снэк-концепт», которое будет выпускать экопродукты на основе ингредиентов, полученных с применением биотехнологий в мясной и хлебной промышленности.

    ООО «Паллада» намерено построить комплекс, который включает в себя лабораторию и цех разработок EMC-technology, они будут применяться при производстве сырных продуктов. Объем вложений - 1,1 млрд рублей.

    Четвертое соглашение – с ООО «Глорус-Норд», которое занимается бытовой химией. Речь идет о строительстве производственно-складского комплекса и с лаборатории технологического отдела. Предполагается, что предприятие наладит выпуск 50 млн таблеток для посудомоечных машин в месяц, инвестиции - 400 млн рублей.

    Напомним 17 июня – третий день ПМЭФ-2022 и второй день его деловой программы. Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента России. Подробнее об этом – читайте на «Фонтанке».

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close