На иноагентов — очередь. «Ъ» узнал, как готовятся поправки к закону

Поправки к законопроекту «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» должны быть рассмотрены уже на следующей неделе. Срок сбора ко второму чтению закончился еще 16 июня, однако предложения до сих пор продолжают поступать. Об этом 17 июня сообщает «Коммерсантъ».



По данным издания, согласно поправкам, статус иноагента могут не давать объединениям работодателей и торгово-промышленным палатам. Помимо этого, законотворцы хотят расширить перечень не являющейся политической деятельности.