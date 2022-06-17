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    На иноагентов — очередь. «Ъ» узнал, как готовятся поправки к закону

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    7 комментариев

    Поправки к законопроекту «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» должны быть рассмотрены уже на следующей неделе. Срок сбора ко второму чтению закончился еще 16 июня, однако предложения до сих пор продолжают поступать. Об этом 17 июня сообщает «Коммерсантъ».

    По данным издания, согласно поправкам, статус иноагента могут не давать объединениям работодателей и торгово-промышленным палатам. Помимо этого, законотворцы хотят расширить перечень не являющейся политической деятельности.

    Напомним, что в первом чтении обновленный законопроект об иноагентах был принят 7 июня. Второе запланировано на 28 число того же месяца.

    Ряд возможных поправок собираются внести, чтобы под угрозой не оказались компании, имеющие иностранный капитал и при этом идущие на контакт с российскими органами власти. Помимо прочего, правительство должно предоставить нормативы, которые позволят понять критерии присвоения статуса иноагента.

    Среди других возможных уточнений документа — ограничить иностранное влияние лишь поддержкой. Тогда из документа пропадут «иные способы», которые теоретически могут стать причиной расширения списка.

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    Комментарии (7)

    Денеб
    Да здравствуют иноагенты! Лучшие люди страны!
    hal9000
    предлагаю дать статус иногента всем кто катается на мерсах...!!!..)
    Дежурный по объединению
    Во тормоза-то из этого твердого знака... За тот законопроект уже даже на патриот-фм2 с неделю назад ржали.
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