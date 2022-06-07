«Защита детей» и механизм исключения. Госдума одобрила законопроект о контроле за иноагентами

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли новый законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Об этом говорится 7 июня на сайте нижней палаты.

Авторы утверждают, что документ, который внесли в Думу еще 25 апреля, направлен на «консолидацию и актуализацию» действующих законов, регулирующих статус иноагента.

