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    «Защита детей» и механизм исключения. Госдума одобрила законопроект о контроле за иноагентами

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    Депутаты Госдумы в первом чтении приняли новый законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Об этом говорится 7 июня на сайте нижней палаты.

    Авторы утверждают, что документ, который внесли в Думу еще 25 апреля, направлен на «консолидацию и актуализацию» действующих законов, регулирующих статус иноагента.

    Если закон примут, то в России появится единый реестр иностранных агентов. Им будет запрещено «вести просветительскую, преподавательскую и воспитательную работу с детьми, изготавливать для них информационную продукцию, а также получать гранты от государства».

    Кроме того, проект подразумевает введение механизма исключения лиц и организаций из реестра иноагентов. Для этого будет необходимо «прекратить получать денежные средства от иностранных источников либо прекратить политическую деятельность». Для тех, кто оказался в списке впервые, процедура будет упрощенной.

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