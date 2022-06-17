«Звёзды Русского Радио» проиграли погоде. На Дворцовой Лепс пел пустым стульям

Концерт на Дворцовой площади в рамках культурной программы ПМЭФ-2022 едва ли попадёт в топ самых масштабных. Найти свободное место для танцев под дождём удавалось без особого труда.
Сергей Николаев/Фонтанка
По оценке фотографа «Фонтанки», вечером 17 июня концерт, заявленный как самое яркое событие фестиваля «Петербургские сезоны», собрал порядка тысячи зрителей. Пройти на площадь можно было без томительного ожидания перед рамками металлоискателей, пространство для желающих потанцевать было.
Для горожан вход на музыкальный праздник был свободный. Для гостей экономического форума, которых ждали после пленарной сессии с очным участием Владимира Путина, были расставлены ряды стульев. Погода не благоприятствовала, Григорий Лепс и Лариса Долина выступали перед полупустым партером.
Кроме Долиной и Лепса, в программе группа «Земляне», Владимир Пресняков, Слава, Марина Бриз, Ирина Дубцова, группа «Марсель» и другие российские исполнители.