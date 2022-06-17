Нашли выход. Финляндия продолжает получать российский газ и полностью загрузила завод в Ленобласти

Финляндия продолжает закупать газ из России. При этом мощности завода СПГ оказались загружены полностью. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона.



Глава компании заявил, что, несмотря на отказ от газа из трубы, финская сторона продолжает покупать сжиженный природный газ. Его производят на заводе компании «Криогаз-Высоцк».