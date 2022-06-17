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    Нашли выход. Финляндия продолжает получать российский газ и полностью загрузила завод в Ленобласти

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    10 комментариев

    Финляндия продолжает закупать газ из России. При этом мощности завода СПГ оказались загружены полностью. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона.

    Глава компании заявил, что, несмотря на отказ от газа из трубы, финская сторона продолжает покупать сжиженный природный газ. Его производят на заводе компании «Криогаз-Высоцк».

    «Финляндия сказала, что мы не будем покупать из трубы, а СПГ будем покупать. Официально сказала. Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть», — заявил руководитель «Новатэка» (цитата по «Ъ»).

    Завод, о котором идет речь, расположен на территории Ленобласти в порту Высоцк. Он может производить 660 тысяч тонн СПГ в год. Газ на предприятиях закупают в основном Литва и Финляндия.

    Финляндия отказалась от трубопроводного газа из России, когда не стала оплачивать его поставки в рублях. Это правило с 1 апреля действует для недружественных стран. Ранее о том, что закупки газа продолжаются, рассказала финская сторона.

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    Комментарии (10)

    Алекс64
    Можно купить семечки стакан за 3 рубля, но бабушка не нравится.
    Куплю у другой, но за 5!
    А бабушки берут семочки из одного мешка...
    So1nishko
    В принципе, понятное решение - в любой момент могут переключиться на другого поставщика сжиженного газа. Тогда как проложить трубу к кому-нибудь другому - малореально.
    Дежурный по объединению
    "Он может производить 660 тысяч тонн СПГ в год" - таки может или производит?
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