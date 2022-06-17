Четыре часа Путина — всего за две минуты!

Вступительная речь Путина на ПМЭФ-2022 длилась больше часа, потом еще три часа они беседовали с Маргаритой Симоньян. Президент России много говорил о судьбе всего мира, о спецоперации, о кризисе на Западе, о национальном могуществе, о вечности и мнимых сущностях.
«На смену экономике мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов».
Владимир Путин
Путин говорил о культуре, культуре отмены, русофобии и, конечно, о США.
« …объявили себя посланниками Господа на Земле».
Владимир Путин
Подробнее, о чем говорил Путин на ПМЭФ-2022 17 июня, читайте в нашем материале.