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    ПМЭФ2022

    Четыре часа Путина — всего за две минуты!

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    2 комментария

    Вступительная речь Путина на ПМЭФ-2022 длилась больше часа, потом еще три часа они беседовали с Маргаритой Симоньян. Президент России много говорил о судьбе всего мира, о спецоперации, о кризисе на Западе, о национальном могуществе, о вечности и мнимых сущностях.

    «На смену экономике мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов».
    Владимир Путин

    Путин говорил о культуре, культуре отмены, русофобии и, конечно, о США.

    « …объявили себя посланниками Господа на Земле».
    Владимир Путин

    Подробнее, о чем говорил Путин на ПМЭФ-2022 17 июня, читайте в нашем материале.

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    Комментарии (2)

    kоt-obormot
    Странноватенько, где все нетрадиционные булочные платные лИзатели марок прохлаждаются? Неужель всех уволили - вторые сутки манкируюТ своими обязОнастями!
    angel of death
    лучше ремикс из запинок и звуков "Ээээ" сделайте
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