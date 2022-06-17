Ничего хорошего не несет. В МИД РФ отреагировали на «шпионский» скандал с бразильским акцентом

Антироссийская «шпиономания» в Нидерландах не принесет отношениям страны с Россией ничего, кроме деградации. Об этом 17 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она прокомментировала вчерашнее заявление службы общей разведки и безопасности Нидерландов, которой якобы удалось разоблачить сотрудника ГРУ, пытавшегося устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге под видом стажера из Бразилии Виктора Мюллера Ферейры.
«Очевидно, что данный информационный вброс нацелен на то, чтобы посмаковать очередной шпионский скандал с участием России, попугать общественность «коварными происками» русских, а заодно и сформировать «нужный» политический фон для привлечения внимания к предпринимаемым МУС попыткам расследовать якобы совершенные российскими военнослужащими преступления на территории Украины», — сказала Захарова.
Как отметила дипломат, несмотря на то, что инцидент произошел еще в апреле, официального уведомления о нем от нидерландской стороны Москва до сих пор не получила.
«Развязанная в стране антироссийская кампания шпиономании ничего, кроме ущерба и без того деградировавшим по вине официальной Гааги двусторонним отношениям, не несёт», — утверждает представитель МИД РФ.