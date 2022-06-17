Ничего хорошего не несет. В МИД РФ отреагировали на «шпионский» скандал с бразильским акцентом

Антироссийская «шпиономания» в Нидерландах не принесет отношениям страны с Россией ничего, кроме деградации. Об этом 17 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Так она прокомментировала вчерашнее заявление службы общей разведки и безопасности Нидерландов, которой якобы удалось разоблачить сотрудника ГРУ, пытавшегося устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге под видом стажера из Бразилии Виктора Мюллера Ферейры.

