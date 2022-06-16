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    Спецслужба Нидерландов увидела неладное в бразильце, метившем в уголовный суд. В нем заподозрили разведчика ГРУ

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    5 комментариев

    Контрразведка Нидерландов заявила, что раскрыла российского шпиона-нелегала и предотвратила его попытку получить доступ в Международный уголовный суд в Гааге.

    Об этом 16 июня сообщается на сайте службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD). Как сказано в релизе, 36-летний сотрудник ГРУ Сергей Владимирович Черкасов в апреле пытался поступить на работу в Международный уголовный суд в Гааге под видом стажера из Бразилии Виктора Мюллера Ферейры, 1989 года рождения.

    «Если бы офицеру разведки удалось получить доступ в качестве стажера к МУС, он смог бы собирать там разведданные и искать (или вербовать) источники», — описывают перспективы в AIVD, добавляя, что несостоявшийся стажёр, возможно, мог бы влиять на решения суда, который занят в том числе расследованиями военных преступлений на Украине.

    В спецслужбе называют Черкасова-Ферейру источником повышенной опасности и рассказывают, что у этого офицера было широкое и сложное прикрытие. В подтверждение публикуют четырёхстраничную легенду. В ней история бразильской семьи, смерть матери из-за пандемии коронавируса, ссоры родителей, детство с любимой тётушкой, которая работала швеёй, и финансовые трудности.

    В багаже кандидата в уголовный суд: степень бакалавра, уроки танцев, любовь к музыке, переживания из-за насмешек над акцентом, изучение социальных и гуманитарных наук, а также работа в гараже в 15 лет, которая запомнилась запахами смазки, вулканизированной резины и плакатами на стене — сначала молодой Вероники Кастро, потом Памелы Андерсон.

    Черкасова-Ферейру вычислили в апреле, сразу после приезда в Нидерланды, и выслали в Бразилию первым же самолётом, уточняют в спецслужбе.

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    Комментарии (5)

    grannie
    На памелке спалился
    angel of death
    это Провал
    увы, очередной
    Antibotik
    Очередной еврофейк)
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