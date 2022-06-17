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    «Паруса Кронштадта» приглашают подняться на борт исторических яхт

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    18 июня в Кронштадте на территории форта «Константин» пройдет ежегодный фестиваль «Паруса Кронштадта». В этом году он посвящен 350-летнему юбилею первого российского императора Петра Великого.

    Фото: Предоставлено пресс-службой «Острова фортов»
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    В 10 утра начнут работать площадки фестиваля: фотозоны, мастер-классы, фуд-корт, детская площадка, игротека и батут. Гости смогут посетить реконструированный военный лагерь Петровской эпохи и подняться на борт исторических парусников.

    В течение дня будут проходить соревнования на воде: детская парусная регата и бизнес-регата газеты «Ведомости».

    В 14:00 реконструкторы представят исторический перформанс, театрализованную реконструкцию морского сражения — абордаж «Астрильд».

    В 16:30 начнется кульминация праздника — парад легендарных парусных кораблей, предоставленных Фондом поддержки, реконструкции и возрождения исторических судов и классических яхт. Посетители фестиваля своими глазами увидят шхуну «Надежда» — героиню российских и зарубежных кинофильмов. Судно было построено в Голландии в 1912 году, в 1930-х годах совершило кругосветное плавание, а после Первой мировой войны стало учебным парусником Ленинградского нахимовского училища и затем флагманским парусником учебных походов и главного военно-морского парада. Перед зрителями пройдет гафельный куттер 1939 года «Лукулл», также совершивший кругосветное плавание и ставший родоначальником целой партии судов, входящей в основу рыболовного флота Германии, а также марсельная шхуна 18 века «Леди-Л», украшение парусных фестивалей и парадов.

    С 12:30 до 21:00 на фестивале будет звучать живая музыка: от детского хора до ретрооркестра «Пролетарское танго».

    Закроет праздничный вечер выступление джазового квинтета Игоря Бутмана.

    Вход свободный. 0+

    Мария Лащева

    Фото: Предоставлено пресс-службой «Острова фортов»

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