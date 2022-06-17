«Паруса Кронштадта» приглашают подняться на борт исторических яхт

18 июня в Кронштадте на территории форта «Константин» пройдет ежегодный фестиваль «Паруса Кронштадта». В этом году он посвящен 350-летнему юбилею первого российского императора Петра Великого.
В 10 утра начнут работать площадки фестиваля: фотозоны, мастер-классы, фуд-корт, детская площадка, игротека и батут. Гости смогут посетить реконструированный военный лагерь Петровской эпохи и подняться на борт исторических парусников.
В течение дня будут проходить соревнования на воде: детская парусная регата и бизнес-регата газеты «Ведомости».
В 14:00 реконструкторы представят исторический перформанс, театрализованную реконструкцию морского сражения — абордаж «Астрильд».
В 16:30 начнется кульминация праздника — парад легендарных парусных кораблей, предоставленных Фондом поддержки, реконструкции и возрождения исторических судов и классических яхт. Посетители фестиваля своими глазами увидят шхуну «Надежда» — героиню российских и зарубежных кинофильмов. Судно было построено в Голландии в 1912 году, в 1930-х годах совершило кругосветное плавание, а после Первой мировой войны стало учебным парусником Ленинградского нахимовского училища и затем флагманским парусником учебных походов и главного военно-морского парада. Перед зрителями пройдет гафельный куттер 1939 года «Лукулл», также совершивший кругосветное плавание и ставший родоначальником целой партии судов, входящей в основу рыболовного флота Германии, а также марсельная шхуна 18 века «Леди-Л», украшение парусных фестивалей и парадов.
С 12:30 до 21:00 на фестивале будет звучать живая музыка: от детского хора до ретрооркестра «Пролетарское танго».
Закроет праздничный вечер выступление джазового квинтета Игоря Бутмана.
Вход свободный. 0+
Мария Лащева