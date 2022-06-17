Паруса, морской бой и любимая еда Петра Первого. В Кронштадте пройдет необычный праздник

В субботу, в завершающий день ПМЭФ-2022, на территории кронштадтского форта «Константин» пройдет фестиваль «Паруса Кронштадта», объединяющий музыку, спорт, историю и необычную гастрономию. Яркий праздник с многочисленными бесплатными активностями для посетителей организовал проект «Остров фортов».

Торжественным парадом от форта «Император Александр Первый» до форта «Константин» пройдут исторические парусники: 110-летняя шхуна «Надежда», гафельный куттер «Лукулл» — «морской охотник» Второй мировой войны, реконструкция пиратской марсельной шхуны XVIII века «Леди Л», бриг «Триумф» — «звезда» более чем 20 отечественных фильмов, и другие.

В рамках программы «Открытый борт» капитаны «Надежды», «Леди Л» и «Лукулла» лично проведут экскурсии для всех желающих. А еще у гостей будет время полюбоваться на реконструкцию морского сражения — взятие шведского судна «Астрильд» под командованием Петра Первого — и заглянуть в военный лагерь петровской эпохи.

Open air праздник «Ветер, музыка, еда» порадует собравшихся «взрослой» бизнес-регатой и детским парусным соревнованием на 20 лодках класса «Оптимист»



На бесплатных мастер-классах гостей научат чеканке монет, каллиграфии петровского времени и артиллерийскому делу, а также покажут, как готовить к бою старинную дульнозарядную пушку, поднимать паруса на мачте и вязать морские узлы.



На праздничном фудкорте свои гастрономические «визитные карточки» представят Санкт-Петербург, Новгородская, Владимирская и Ленинградская области, а также Республика Коми. Можно будет отведать бургеры с олениной, шаверму с корюшкой, морепродукты, стрит-фуд с фермерскими продуктами регионов, натуральные прохладительные напитки и необычные десерты.

