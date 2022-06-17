Мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе на Ленинском

Серьезное ДТП с участием мотоциклиста произошло днем 17 июня в Кировском районе Петербурга — и вновь на Ленинском проспекте. На этот раз под колеса байка угодил пешеход.
Около 16:15 на пешеходном переходе у дома 140 по Ленинскому проспекту мотоциклист сбил 47-летнюю женщину, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести. Мотоциклист серьезных травм не получил, добавляют в группе «Мотосолидарность ДТП». По их данным, наезд случился у дома 134. Напротив него расположен регулируемый пешеходный переход.
Это уже вторая серьезная авария с байкером на Ленинском проспекте за последние дни. Накануне на пешеходном переходе у дома 55 мотоциклист снес велосипедиста, который переезжал дорогу по «зебре». Велосипед буквально разорвало на части, одно из колес отлетело аж на встречную полосу. Управлявший им мужчина был доставлен в больницу. Днем 16 июня на еще одном пешеходном переходе Ленинского проспекта, у дома 124, женщину-пешехода сбил автомобиль Audi. Об этом сообщали очевидцы в «ДТП и ЧП».