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    Мотоцикл разорвал велосипед на Ленинском проспекте

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    4 комментария

    Двухколесные не поделили дорогу в Красносельском районе Петербурга утром 16 июня. В итоге велосипедист оказался в больнице, а его «железный конь» — разорван на части.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    У дома 55, корпус 1, по Ленинскому проспекту мотоциклист сбил велосипедиста, сообщают в группе «Мотосолидарность ДТП». На кадрах с места аварии видно, что мотоцикл отлетел метров за 150, разбросав по дороге обломки и шлем, а велосипеду оторвало оба колеса: одно осталось лежать посреди проезжей части в одном направлении дороги, второе улетело на «встречку». Со слов очевидцев, наезд произошел на «зебре».

    «Проходил мимо. Мото летел, как самолет. Сбил курьера «Деливери» на пешеходном переходе. Грохот был знатный. Вот только цвет семафора не видел. Велик транклюкировался полностью, у мото переднее колесо в раму ушло, вилка в хлам», — пишет в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Станислав. По словам участника группы «Мотосолидарность ДТП» Романа, байкер летел на красный свет.

    «Велосипедист в скорой, мотоциклист на ногах», — добавляют в мотосообществе. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали, что после ДТП пострадавшего отправили в больницу. «Ума не приложу, как велосипедист жив остался. Он лежал на асфальте, и над ним врачи колдовали», — отмечает в «ДТП и ЧП» Ксения.

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    Комментарии (4)

    своих не бросаем
    обоих в аул обратно
    фру
    Какая позитивная новость!
    Позитивнее только столкновения велосипедистов с самокатчиками!
    Две монеты
    Велосипедист ОБЯЗАН спешиваться при переходе улицы как раз потому, что иначе он влетает на пешеходный переход где водители его совсем не ожидают увидеть. Превышение скорости на спорте это уже норма. Вообще не понимаю в чём была логика разрешать продавать мотоциклы со скоростью 300 км/ч в стране, где предел 130 км/ч. ГИБДД проявляет завидный пофигизм: даже имея видеофиксацию нарушения, выложенную самим нарушителем в соц.сети, они всё равно ничего не делают.
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