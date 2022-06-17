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    ПМЭФ2022

    Путин поручил обновить работу производственных кластеров и запустить промышленную ипотеку

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    8 комментариев

    Президент России Владимир Путин, выступая 17 июня на ПМЭФ-2022, поручил кабмину подготовить и предоставить новые параметры работы промышленных кластеров к осени.

    Проекты, запускаемые в кластерах, должны получить долгосрочный и доступный кредитный ресурс сроком до 10 лет и по ставке не более 7% годовых в рублях. Глава государства отметил, что необходимо реализовать упрощенное администрирование, которое будет включать минимальное или полное отсутствие проверок. Также требуется работа предприятий в режиме комфортного таможенного мониторинга.

    «Необходимо создать механизмы гарантированного долгосрочного спроса на новую инновационную продукцию, которая только выходит на рынок. Обращаю внимание правительства: такой льготный режим и соответствующие промышленные кластеры должны заработать с 1 января 2023 года», — добавил Путин.

    Для ускоренного выпуска отечественной продукции президент Владимир Путин предложил запустить промышленную ипотеку — льготные долгосрочные кредиты по ставке 5% годовых.

    «Право на такие кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства. Прошу правительство отработать все детали с банковским сектором России», — сказал он.

    В своем выступлении Путин отметил работу петербургского тракторного завода. «Его бывший зарубежный партнер отказался продавать двигатели и проводить их гарантийное обслуживание. Выручили моторостроители Ярославля и Тутаева, наладившие поставки своих двигателей», — добавил президент.

    По словам главы государства, производство на петербургском тракторном заводе в марте-апреле 2022 года стало рекордным для предприятия.

    «Фонтанка» ведет трансляцию из «Экспофорума», где 17 июня выступает президент Владимир Путин.

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    Комментарии (8)

    X-кот
    посмотрите Каца про Поклонскую и тех кто верит.. таких мало, но встречаются, оказывается.. заодно чем дело кончается
    Дежурный по объединению
    Даёшь седельно-рикшевые кластеры по всей Великой Стране!
    Alex000
    Чёт всё ещё хуже, чем я ожидал. Даже "спасайся кто может" было бы лучше, чем попытка сделать вид, что ничего негативного в экономике не происходит.
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