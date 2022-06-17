Путин поручил обновить работу производственных кластеров и запустить промышленную ипотеку

Проекты, запускаемые в кластерах, должны получить долгосрочный и доступный кредитный ресурс сроком до 10 лет и по ставке не более 7% годовых в рублях. Глава государства отметил, что необходимо реализовать упрощенное администрирование, которое будет включать минимальное или полное отсутствие проверок. Также требуется работа предприятий в режиме комфортного таможенного мониторинга.

Президент России Владимир Путин, выступая 17 июня на ПМЭФ-2022, поручил кабмину подготовить и предоставить новые параметры работы промышленных кластеров к осени.

«Необходимо создать механизмы гарантированного долгосрочного спроса на новую инновационную продукцию, которая только выходит на рынок. Обращаю внимание правительства: такой льготный режим и соответствующие промышленные кластеры должны заработать с 1 января 2023 года», — добавил Путин.



Для ускоренного выпуска отечественной продукции президент Владимир Путин предложил запустить промышленную ипотеку — льготные долгосрочные кредиты по ставке 5% годовых.



«Право на такие кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства. Прошу правительство отработать все детали с банковским сектором России», — сказал он.

