Андрей Костин: Снижение ставки по госпрограмме до 7% может увеличить спрос на льготную ипотеку вдвое

Глава ВТБ Андрей Костин прогнозирует, что снижение ставки по ипотеке с господдержкой до 7% может увеличить спрос на льготные кредиты в два раза. Об этом он заявил на ПМЭФ-2022 после того, как президент РФ Владимир Путин выступил с таким предложением на пленарном заседнии форума.
Костин отметил, что льготная ипотека еще со времен пандемии стала самой «народной» из государственных программ поддержки.
«Снижение ставки до 7% — позитивный сигнал всему рынку, который повлияет и на выполнение национальных целей по вводу нового жилья, — считает он. — Льготная ипотека выступает ориентиром для всего жилищного сектора. Сегодня можно говорить о грядущем восстановлении спроса на льготные жилищные кредиты как минимум вдвое».
Ранее в рамках ПМЭФ ВТБ уже предлагал снизить ставку по ипотеке с господдержкой и продлить ее действие после 2022 года, а также рассмотреть вопрос о закреплении «семейной ипотеки» как постоянно действующей программы.