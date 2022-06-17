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    ПМЭФ2022

    Андрей Костин: Снижение ставки по госпрограмме до 7% может увеличить спрос на льготную ипотеку вдвое

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    6 комментариев

    Глава ВТБ Андрей Костин прогнозирует, что снижение ставки по ипотеке с господдержкой до 7% может увеличить спрос на льготные кредиты в два раза. Об этом он заявил на ПМЭФ-2022 после того, как президент РФ Владимир Путин выступил с таким предложением на пленарном заседнии форума.

    Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру»
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    Костин отметил, что льготная ипотека еще со времен пандемии стала самой «народной» из государственных программ поддержки.

    «Снижение ставки до 7% — позитивный сигнал всему рынку, который повлияет и на выполнение национальных целей по вводу нового жилья, — считает он. — Льготная ипотека выступает ориентиром для всего жилищного сектора. Сегодня можно говорить о грядущем восстановлении спроса на льготные жилищные кредиты как минимум вдвое».

    Ранее в рамках ПМЭФ ВТБ уже предлагал снизить ставку по ипотеке с господдержкой и продлить ее действие после 2022 года, а также рассмотреть вопрос о закреплении «семейной ипотеки» как постоянно действующей программы.

    Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (6)

    Добрый кот
    с 0,1 до 0,2 увеличится, как раз в два раза.
    X-кот
    Поле чудес в стране дураков
    ...несите ваши денежки...
    Только вчерась, кажется, писали что 70% стройматериалов изготавливаются с помощью импортных средств и многие из них из импортных исходников. И что это производство уже бодро шатается
    своих не бросаем
    они цены видели на коробки?
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