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    ФАС пока не получала заявок о покупке активов IKEA, но готова все сделать быстро

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    1 комментарий

    Ходатайств о покупке российских активов IKEA пока не поступало. Об этом 17 июня в кулуарах ПМЭФ-2022 заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

    «У нас пока нет обращений официальных. Когда поступит обращение, будем его изучать, анализировать, кто будет (претендентом на покупку). Потому что разговоров много – покупает одна компания, другая компания», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

    По словам Шаскольского, конкуренция на этом рынке достаточная. При этом ведомство готово оперативно рассмотреть ходатайства в случае их поступления.

    «Это будет делаться достаточно быстро, потому что необходимо продолжать работу, рабочие места должны быть сохранены, потребители должны получать тот товар, к которому они привыкли», – добавил глава ФАС.

    Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в регионе «стоит очередь» на лесосеку уходящей IKEA.

    15 июня стало известно, что IKEA продаст все свои четыре фабрики в России, которые находятся в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Поиск новых владельцев уже идет.

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    Комментарии (1)

    Дежурный по объединению
    Чего изволите, милорд? Сею секунду исполним, милорд. :)
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