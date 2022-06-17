ФАС пока не получала заявок о покупке активов IKEA, но готова все сделать быстро

Ходатайств о покупке российских активов IKEA пока не поступало. Об этом 17 июня в кулуарах ПМЭФ-2022 заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.
«У нас пока нет обращений официальных. Когда поступит обращение, будем его изучать, анализировать, кто будет (претендентом на покупку). Потому что разговоров много – покупает одна компания, другая компания», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Шаскольского, конкуренция на этом рынке достаточная. При этом ведомство готово оперативно рассмотреть ходатайства в случае их поступления.
«Это будет делаться достаточно быстро, потому что необходимо продолжать работу, рабочие места должны быть сохранены, потребители должны получать тот товар, к которому они привыкли», – добавил глава ФАС.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в регионе «стоит очередь» на лесосеку уходящей IKEA.
15 июня стало известно, что IKEA продаст все свои четыре фабрики в России, которые находятся в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Поиск новых владельцев уже идет.