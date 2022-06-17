ФАС пока не получала заявок о покупке активов IKEA, но готова все сделать быстро

Ходатайств о покупке российских активов IKEA пока не поступало. Об этом 17 июня в кулуарах ПМЭФ-2022 заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.



«У нас пока нет обращений официальных. Когда поступит обращение, будем его изучать, анализировать, кто будет (претендентом на покупку). Потому что разговоров много – покупает одна компания, другая компания», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

