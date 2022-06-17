Вице-премьер Борисов назвал дату первого полета нового Су-75 Checkmate

Первый полет однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на 2025 год. Об этом 17 июня заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов на ПМЭФ, пишет ТАСС.



«2025 год — первый полет», — сообщил он. По словам Борисова, обычно между первым полетом и серийным производством проходит 1,5–2 года.

