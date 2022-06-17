Вице-премьер Борисов назвал дату первого полета нового Су-75 Checkmate

Первый полет однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на 2025 год. Об этом 17 июня заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов на ПМЭФ, пишет ТАСС.
«2025 год — первый полет», — сообщил он. По словам Борисова, обычно между первым полетом и серийным производством проходит 1,5–2 года.
Ранее планировалось, что первый полет истребителя состоится в 2023 году. Причины переноса сроков чиновник не раскрыл.
18 мая глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что серийное производство Су-75 Checkmate запланировано на 2027 год. «Сейчас уже идёт разработка конструкторской документации, создан новый образец», — говорил Чемезов.