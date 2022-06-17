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    Вице-премьер Борисов назвал дату первого полета нового Су-75 Checkmate

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    2 комментария

    Первый полет однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на 2025 год. Об этом 17 июня заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов на ПМЭФ, пишет ТАСС.

    «2025 год — первый полет», — сообщил он. По словам Борисова, обычно между первым полетом и серийным производством проходит 1,5–2 года.

    Ранее планировалось, что первый полет истребителя состоится в 2023 году. Причины переноса сроков чиновник не раскрыл.

    18 мая глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что серийное производство Су-75 Checkmate запланировано на 2027 год. «Сейчас уже идёт разработка конструкторской документации, создан новый образец», — говорил Чемезов.

    Госкорпорация «Ростех» на выставке МАКС-2021 20 июля впервые представила широкой публике прототип легкого тактического самолета 5-го поколения Checkmate (в переводе с английского — «Шах и мат»).

    Его максимальная боевая нагрузка составляет 7 400 кг, дальность полета без подвесных топливных баков — 2 900 км. В малозаметной конфигурации самолет сможет нести до пяти ракет «воздух-воздух» или других авиационных средств поражения.

    О новом истребителе «Фонтанка» подробно расспросила российских экспертов.

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    Комментарии (2)

    своих не бросаем
    угу,верим
    Две монеты
    Обычно между первым полётом и объявлением о нём проходит несколько часов и ещё 1-2 года до серийного производства. Он заявил что полёт будет через 3 года...
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