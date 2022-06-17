Оружие или наркотик. На ПМЭФ поспорили, что такое доллар

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и помощник президента РФ и экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин считают необходимым развивать альтернативные каналы международных расчетов. При этом они несколько разошлись в оценках того, с чем можно сравнить зависимость экономики разных стран от доллара. Дискуссия состоялась на полях ПМЭФ-2022 в пятницу, 17 июня.

Костин, в частности, выразил мнение, что дружественные России страны боятся не ядерного арсенала США или экономической мощи, а «отключения» от доллара. «Это самое мощное оружие, которое имеют США, которое позволяет им доминировать и пугать сегодня всех именно этим», — цитирует главу ВТБ агентство РБК.



Орешкин же в свою очередь предпочел сравнить доллар не с оружием, а с сильным психотропным веществом. «Это наркотик, на который подсадили весь мир, с точки зрения расчетов, обслуживания банковской системы и так далее. Конечно, отказ от наркотика — это непростая история, но осознание того, что это наркотик, а не благо, оно в мире сейчас растет», — заявил помощник президента.

