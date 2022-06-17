    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 10

    5 м/с, зап

    758мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd56.87eur58.96
    ТЕМА ДНЯ

    "Как раньше не будет". Путин выступает на ПМЭФ

    Медпомощь для беженцевКуда пойти на выходныхПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Экономика и санкции

    ПМЭФ2022

    Оружие или наркотик. На ПМЭФ поспорили, что такое доллар

    1731
    3 комментария

    Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и помощник президента РФ и экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин считают необходимым развивать альтернативные каналы международных расчетов. При этом они несколько разошлись в оценках того, с чем можно сравнить зависимость экономики разных стран от доллара. Дискуссия состоялась на полях ПМЭФ-2022 в пятницу, 17 июня.

    Костин, в частности, выразил мнение, что дружественные России страны боятся не ядерного арсенала США или экономической мощи, а «отключения» от доллара. «Это самое мощное оружие, которое имеют США, которое позволяет им доминировать и пугать сегодня всех именно этим», — цитирует главу ВТБ агентство РБК.

    Орешкин же в свою очередь предпочел сравнить доллар не с оружием, а с сильным психотропным веществом. «Это наркотик, на который подсадили весь мир, с точки зрения расчетов, обслуживания банковской системы и так далее. Конечно, отказ от наркотика — это непростая история, но осознание того, что это наркотик, а не благо, оно в мире сейчас растет», — заявил помощник президента.

    «Фонтанка» писала, что ранее в правительстве назвали комфортный для российской экономики курс доллара. Он минимум на 20% выше текущего. А председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе ПМЭФ исключила возможность запрета в России доллара и евро.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Лёха Петров
    Странно, что Костин в последнее время начал пургу нести. Раньше я за ним этого не наблюдал.
    zelf
    Смешные ребята.
    Карабас Барабас
    "В мире растёт осознание того что доллар это наркотик"
    И такую чушь несёт помощник президента...
    Страна не развивается с такими "помощниками".
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close