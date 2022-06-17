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    «Такое не остается незамеченным». В Чебоксарах за дискредитацию армии ответят гуляющие, сломавшие огромную букву Z

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    11 комментариев

    Денис Спирин | Глава администрации Чебоксар

    Рано утром двое молодых людей расправились с инсталляцией в виде буквы Z, установленной в центре Чебоксар. Их задержали, сообщил 17 июня глава городской администрации Денис Спирин.

    «3:20 утра. Такое не остается незамеченным. Молодые люди задержаны. Административка 100%, будут взяты на учет. И остается открытым вопрос — ЗАЧЕМ?» — написал он в своем телеграм-канале.

    В пресс-службе управления МВД по Чувашии РИА Новости рассказали, что в отношении мужчин составили протоколы о дискредитации армии РФ. Нарушителям 22 и 24 года, их задержали на улице буквально через несколько минут после сообщения, которое поступило в полицию около 3:30.

    Буквы Z и V используются в России как знаки поддержки военных, участвующих в спецоперации на Украины. Размещенные в различных местах (от машин до въездных стел) литеры периодически подвергаются нападкам вандалов.

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    Комментарии (11)

    Денеб
    Молодцы! Я всегда верил в нашу молодёжь!
    alex_k
    вы с этими буквами уже совсем с ума сошли
    Александр Н
    На восстановление разрушенных городов их отправить.
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