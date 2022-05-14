Неизвестные облили краской букву «V» на въездной стеле «КислоVодск»

В Кисловодске ищут вандалов, которые облили букву «V» красной краской на стеле при въезде в город. Об инциденте 14 мая рассказал мэр города Евгений Моисеев.

По словам чиновника, букву уже отмыли и сейчас «восстановленный гордый символ нашей специальной военной операции за наш «Русский мир» опять приветствует всех въезжающих в Кисловодск».

«Отвратительно, что кто-то позволяет себе такое неуважение и осквернение единодушной позиции и поддержки всех кисловодчан, независимо от вероисповедания, от национальности, нашего Президента РФ и нашей российской армии!» — пишет Моисеев в своем телеграм-канале.

