    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 6

    3 м/с, зап

    752мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd63.78eur65.79
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Неизвестные облили краской букву «V» на въездной стеле «КислоVодск»

    3519

    В Кисловодске ищут вандалов, которые облили букву «V» красной краской на стеле при въезде в город. Об инциденте 14 мая рассказал мэр города Евгений Моисеев.

    ПоделитьсяПоделиться

    По словам чиновника, букву уже отмыли и сейчас «восстановленный гордый символ нашей специальной военной операции за наш «Русский мир» опять приветствует всех въезжающих в Кисловодск».

    «Отвратительно, что кто-то позволяет себе такое неуважение и осквернение единодушной позиции и поддержки всех кисловодчан, независимо от вероисповедания, от национальности, нашего Президента РФ и нашей российской армии!» — пишет Моисеев в своем телеграм-канале.

    Он пообещал, что виновники обязательно будут найдены.

    фото: Евгений Моисеев / Telegram
    фото: Евгений Моисеев / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    С началом спецоперации на Украине ряд регионов изменили буквы «з» и «в» в своих названиях на латинские в знак поддержки российских военных. Так, например, Кузбасс стал «КуZбассом», подобным образом его начали именовать даже в официальных пресс-релизах.

    фото: Евгений Моисеев / Telegram
    фото: Евгений Моисеев / Telegram

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний

    close