Неизвестные облили краской букву «V» на въездной стеле «КислоVодск»

В Кисловодске ищут вандалов, которые облили букву «V» красной краской на стеле при въезде в город. Об инциденте 14 мая рассказал мэр города Евгений Моисеев.
По словам чиновника, букву уже отмыли и сейчас «восстановленный гордый символ нашей специальной военной операции за наш «Русский мир» опять приветствует всех въезжающих в Кисловодск».
«Отвратительно, что кто-то позволяет себе такое неуважение и осквернение единодушной позиции и поддержки всех кисловодчан, независимо от вероисповедания, от национальности, нашего Президента РФ и нашей российской армии!» — пишет Моисеев в своем телеграм-канале.
Он пообещал, что виновники обязательно будут найдены.
С началом спецоперации на Украине ряд регионов изменили буквы «з» и «в» в своих названиях на латинские в знак поддержки российских военных. Так, например, Кузбасс стал «КуZбассом», подобным образом его начали именовать даже в официальных пресс-релизах.