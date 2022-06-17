Пропавшую на Алтае петербурженку ищут с воздуха и на земле

46-летняя туристка из Петербурга, пропавшая на Алтае, все еще не найдена. Об этом «Фонтанке» 17 июня сообщили в региональном управлении МЧС. Женщину ищут как с воздуха, так и на земле.
«Семь человек от ПСО вылетели на вертолете к месту пропажи женщины, часть спасателей высадилась и обследует береговую линию, в особенности те места, куда могло пострадавшую прибить течением, — кусты, заводи, камни. Остальные с вертолета осматривают реки Аккем, Ярлу, а также Аккемское озеро, куда могло туристку вынести течением. Пока поиски не дали результата», — рассказали нашему изданию в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.
Петербурженка пропала в Усть-Коксинском районе у подножия Белухи на слиянии горных рек Аккем и Ярлу. При переходе женщина упала в воду, после чего ее подхватило течение. По данным ведомства спасателей, туристическая группа, в состав которой входила женщина, не зарегистрирована. Участники группы провели поиск женщины собственными силами, после чего сообщили о случившемся в МЧС.