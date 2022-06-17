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    На Алтае ищут туристку из Петербурга, упавшую в реку у подножия Белухи

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    На Алтае ведутся поиски туристки из Петербурга, которая упала в реку в районе подножия горы Белухи.

    «В Усть-Коксинском районе у подножия Белухи на слиянии горных рек Аккем и Ярлу при переходе пешеходного перехода упала в воду туристка — жительница Санкт-Петербурга 1976 года рождения, ее унесло течением», — сообщает в пятницу, 17 июня, региональное управление МЧС.

    По данным ведомства спасателей, туристическая группа, в состав которой входила женщина, не зарегистрирована. Участники группы провели поиск женщины собственными силами, после чего сообщили о случившемся в МЧС.

    Как пишет ТАСС со ссылкой на инструкторов турбазы «Высотник», они обследовали береговую линию от места падения до водопада Текелю протяженностью 7 км, однако результата поиск пока не дал. Рано утром в пятницу в район ЧП вылетел вертолет МЧС.

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