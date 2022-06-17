На Алтае ищут туристку из Петербурга, упавшую в реку у подножия Белухи

На Алтае ведутся поиски туристки из Петербурга, которая упала в реку в районе подножия горы Белухи.

«В Усть-Коксинском районе у подножия Белухи на слиянии горных рек Аккем и Ярлу при переходе пешеходного перехода упала в воду туристка — жительница Санкт-Петербурга 1976 года рождения, ее унесло течением», — сообщает в пятницу, 17 июня, региональное управление МЧС.



По данным ведомства спасателей, туристическая группа, в состав которой входила женщина, не зарегистрирована. Участники группы провели поиск женщины собственными силами, после чего сообщили о случившемся в МЧС.

