Про Джона Сноу снимут сериал

В телекомпании HBO приступили к работе над сиквелом «Игры престолов», сериалом про Джона Сноу. Об этом 16 июня сообщило издание The Hollywood Reporter.



Главную роль в новом сериале сыграет Кит Харрингтон. Актер был дважды номинирован на «Эмми» за роль Джона Сноу — благородного бастарда, который сражается за Север. В финале «Игры престолов» зрителям стало известно настоящее имя Джона Сноу и кровь каких великих родов течет в нем. В последней серии Джон Сноу, оставивший Вестерос и претензии на трон, уходит с одичалыми на север.

