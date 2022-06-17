Про Джона Сноу снимут сериал

В телекомпании HBO приступили к работе над сиквелом «Игры престолов», сериалом про Джона Сноу. Об этом 16 июня сообщило издание The Hollywood Reporter.
Главную роль в новом сериале сыграет Кит Харрингтон. Актер был дважды номинирован на «Эмми» за роль Джона Сноу — благородного бастарда, который сражается за Север. В финале «Игры престолов» зрителям стало известно настоящее имя Джона Сноу и кровь каких великих родов течет в нем. В последней серии Джон Сноу, оставивший Вестерос и претензии на трон, уходит с одичалыми на север.
После завершения работы над сериалом «Игра престолов» Кит Харрингтон появился в одной из главных ролей фильма «Вечные» вселенной Marvel.
По предположению The Hollywood Reporter, HBO начнет разработку фантазийных миров Джорджа Мартина, что предполагает запуск целой серии сиквелов про разных героев «Игры престолов», таких, как Арья Старк (Мэйси Уильямс), Санса Старк (Софи Тернер) и Бриенна Тарт (Гвендолин Кристи).
Сериал «Дом Дракона» — приквел первого сериала — появится на стриминге уже 21 августа. Он расскажет о событиях гражданской войны в доме Таргариенов за 200 лет до «Игры престолов». Сюжет сериала будет построен на борьбе двух ветвей рода, которая началась после смерти Визериса I Таргариена (Пэдди Консидайн), когда принцесса Рейнира Таргариен (Эмма Д’Арси), поддержанная партией «черных», и принц Эйгон Таргариен (Мэтт Смит), поддержанный партией «зеленых», одновременно объявили о своих правах на Железный трон.
Сериал «Игра престолов» снят по мотивам саги «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Он вышел в 2011 году на телеканале HBO и снимался 8 сезонов. Сериал стал самым успешным проектом HBO за всю его историю и получил множество премий «Эмми» и один «Золотой глобус».