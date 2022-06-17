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    Депутат Макаров: Надо отменить НДС на авансы. Из-за него бизнес кредитует бюджет на 600 миллиардов

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    Глава думского комитета по бюджету и экономике Андрей Макаров на завтраке Сбербанка на ПМЭФ-2022 утром 17 июня выступил с инициативой ускоренной отмены практики взимания налога на добавленную стоимость на авансы, выдаваемые бизнесу на государственные проекты.

    «Цена этого вопроса почти 600 миллиардов рублей. Эти деньги вынимаются из экономики. На столько, получается, сейчас бизнес кредитует государство», — заявил он.

    Напомним, ранее на том же завтраке Сбербанка депутат Макаров высказал мнение, что главная проблема трансформации экономики в России — это госуправление.

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