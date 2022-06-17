Депутат Макаров: Надо отменить НДС на авансы. Из-за него бизнес кредитует бюджет на 600 миллиардов

Глава думского комитета по бюджету и экономике Андрей Макаров на завтраке Сбербанка на ПМЭФ-2022 утром 17 июня выступил с инициативой ускоренной отмены практики взимания налога на добавленную стоимость на авансы, выдаваемые бизнесу на государственные проекты.

«Цена этого вопроса почти 600 миллиардов рублей. Эти деньги вынимаются из экономики. На столько, получается, сейчас бизнес кредитует государство», — заявил он.