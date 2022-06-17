ФИФА перечислила 16 городов, где пройдут матчи ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала список из 16 городов США, Канады и Мексики, где пройдут матчи чемпионата мира 2026 года.
Игры мундиаля в итоге примут Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк или Нью-Джерси, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл (все — США), Гвадалахара, Мехико и Монтеррей (все — Мексика), а также Торонто и Ванкувер (Канада).
Напомним, что чемпионат мира по футболу 2026 года впервые в истории пройдет сразу в трех странах — Мексике, США и Канаде. Также впервые в нем примут участие команды из 48 стран.
Ранее «Фонтанка» писала, что ФИФА отстранила сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. Спортивный арбитражный суд в Лозанне это решение отменять не стал.