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    ПМЭФ2022

    «Трудно переоценить значение». Песков рассказал о подготовке Путина к выступлению на ПМЭФ

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    19 комментариев

    Президент России Владимир Путин лично принимает участие в подготовке своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, речь в котором пойдёт об экономике и причинах кризиса. Об этом в интервью Первому каналу в пятницу, 17 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Трудно переоценить значение этого выступления. Сам президент принимает личное участие в подготовке, он очень ответственно к этому относится. И конечно, будем ждать его оценок происходящего, его видение будущего. Речь идёт именно об экономических процессах», — отметил Песков.

    По его словам, и форум, и это выступление президента РФ по времени совпадают с «беспрецедентными событиями в мировой дипломатии, в мировой экономике, в мировой политике». «И это добавляет ещё большее значение тем словам, которые президент будет озвучивать», — подчеркнул представитель Кремля.

    Напомним, ранее Песков заявил, что во время своего выступления на ПМЭФ Путин не будет объявлять всеобщую мобилизацию в России.

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    Комментарии (19)

    Klav693
    Остапа понесёт...
    RichiS
    "Фантазер - ты меня называла")
    Zet
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