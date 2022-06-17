«Трудно переоценить значение». Песков рассказал о подготовке Путина к выступлению на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин лично принимает участие в подготовке своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, речь в котором пойдёт об экономике и причинах кризиса. Об этом в интервью Первому каналу в пятницу, 17 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Трудно переоценить значение этого выступления. Сам президент принимает личное участие в подготовке, он очень ответственно к этому относится. И конечно, будем ждать его оценок происходящего, его видение будущего. Речь идёт именно об экономических процессах», — отметил Песков.
По его словам, и форум, и это выступление президента РФ по времени совпадают с «беспрецедентными событиями в мировой дипломатии, в мировой экономике, в мировой политике». «И это добавляет ещё большее значение тем словам, которые президент будет озвучивать», — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, ранее Песков заявил, что во время своего выступления на ПМЭФ Путин не будет объявлять всеобщую мобилизацию в России.