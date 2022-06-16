Sprite больше не будет. Совсем. Coca-Cola показала, чем заменит популярный напиток

Газировка есть в двух вариантах — "со вкусом лайма, лимона и мяты" и со вкусом манго. Объём тоже останется прежним: 0,33, 1, 1,5 и 2 л. Классического лимонного вкуса Sprite больше не будет.



Ранее "Фонтанка" писала, что Coca-Cola и Fanta заменят новые напитки с идентичными вкусами — Funky Monkey Cola и Orange. Предварительные цены на них уже известны: они будут приблизительно равны ценам на Coca-Cola до январского подорожания.