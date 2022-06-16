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    Sprite больше не будет. Совсем. Coca-Cola показала, чем заменит популярный напиток

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    4 комментария

    В России место привычного Sprite займет лимонад Laimon Fresh. Об этом "Фонтанке" 16 июня сообщил гость презентации, которую провела компания Coca-Cola.

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    Газировка есть в двух вариантах — "со вкусом лайма, лимона и мяты" и со вкусом манго. Объём тоже останется прежним: 0,33, 1, 1,5 и 2 л. Классического лимонного вкуса Sprite больше не будет.

    Ранее "Фонтанка" писала, что Coca-Cola и Fanta заменят новые напитки с идентичными вкусами — Funky Monkey Cola и Orange. Предварительные цены на них уже известны: они будут приблизительно равны ценам на Coca-Cola до январского подорожания.

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    Комментарии (4)

    BaGira
    У Лаймон Фрэш, кстати, неплохой состав был, хороший лимонад, надеюсь, не поменяют формулу.
    Dmitry Antonov
    Фанки Манки, наверное, понравится россиянам. На экспорт пойдёт?
    xepnuminu
    лучше звучит джавелин фрэш, байрактар фрэш. считаю.
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