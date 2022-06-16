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    Оступился и обронил. Москвич, выбросивший трёхлетнего сына из окна, получил 12 лет

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    2 комментария

    ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

    Кузьминский районный суд Москвы на 12 лет отлучил от воспитания детей и приговорил к колонии строго режима молодого отца, отправившего ребёнка в полёт с пятого этажа. Мужчина настаивает, что всё произошло случайно.

    Фото: пресс-служба Московских судов
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    Как сообщили в пресс-службе суда, 16 июня виновным в покушении на убийство сына признан 25-летний Леонид Кудрявцев. Следствие и суд установили, что 4 августа прошлого года он взял на руки трёхлетнего мальчика, вышел с ним на балкон многоквартирного дома на улице Шумилова, открыл окно и с силой бросил ребёнка с пятого этажа.

    Фото: ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
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    Согласно выводам экспертов, мужчина был под действием наркотиков, но отчёт своим действиям отдавал и осознавал последствия.

    Кудрявцев настаивает, что убийства не планировал. Он будто бы оступился на балконе, сын случайно выпал из рук. Объяснить траекторию падения с приземлением на асфальт подсудимый не смог.

    «Мальчик был госпитализирован в больницу, где ему длительное время оказывалась медицинская помощь. В настоящее время ребенок проживает совместно с родной бабушкой, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — уточнили в Следственном комитете столицы.

    Прокуратура просила для Кудрявцева 14 лет лишения свободы. Суд назначил ему 12 лет в колонии строго режима с ограничением свободы сроком в полтора года.

    Фото: пресс-служба Московских судов
    Фото: ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

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    Комментарии (2)

    Дежурный по объединению
    А ведь мог бы сдать в церковный приют. Ну или военное училище.. Совсем о Государстве не думал, ирод! Пусть теперь посидит, подумает!
    IgorSergeevich
    Мало дали!
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