Оступился и обронил. Москвич, выбросивший трёхлетнего сына из окна, получил 12 лет

Кузьминский районный суд Москвы на 12 лет отлучил от воспитания детей и приговорил к колонии строго режима молодого отца, отправившего ребёнка в полёт с пятого этажа. Мужчина настаивает, что всё произошло случайно.

Как сообщили в пресс-службе суда, 16 июня виновным в покушении на убийство сына признан 25-летний Леонид Кудрявцев. Следствие и суд установили, что 4 августа прошлого года он взял на руки трёхлетнего мальчика, вышел с ним на балкон многоквартирного дома на улице Шумилова, открыл окно и с силой бросил ребёнка с пятого этажа .

Согласно выводам экспертов, мужчина был под действием наркотиков, но отчёт своим действиям отдавал и осознавал последствия.

Кудрявцев настаивает, что убийства не планировал. Он будто бы оступился на балконе, сын случайно выпал из рук. Объяснить траекторию падения с приземлением на асфальт подсудимый не смог.



«Мальчик был госпитализирован в больницу, где ему длительное время оказывалась медицинская помощь. В настоящее время ребенок проживает совместно с родной бабушкой, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — уточнили в Следственном комитете столицы.

