Следственный комитет опубликовал 5 августа видео с москвичом, который накануне выбросил из окна своего двухлетнего сына.
Мужчина признается, что задержан «из-за выкидыша ребенка из окна». И уточняет, что квартира находится на пятом этаже.
Как сообщалось накануне, двухлетнего мальчика нашли под окнами дома на улице Шумилова на юго-востоке Москвы. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. В СМИ уточняли, что опекуном мальчика являлась бабушка, мать не живет с семьей. Пьяный отец 1996 года рождения якобы поссорился с бабушкой и выместил злость на сыне. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).