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Следователи показали допрос москвича, выбросившего из окна двухлетнего сына

Следственный комитет опубликовал 5 августа видео с москвичом, который накануне выбросил из окна своего двухлетнего сына.

Мужчина признается, что задержан «из-за выкидыша ребенка из окна». И уточняет, что квартира находится на пятом этаже.

Как сообщалось накануне, двухлетнего мальчика нашли под окнами дома на улице Шумилова на юго-востоке Москвы. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. В СМИ уточняли, что опекуном мальчика являлась бабушка, мать не живет с семьей. Пьяный отец 1996 года рождения якобы поссорился с бабушкой и выместил злость на сыне. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

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Комментарии (8)

266190339
Нужно проработать закон об ужесточении продажи окон населению.
Zloi_prohozhiy
ИМХО, даже по видео видно, что это конченый нарколыга, который вон уже гнить начал. Судя по речи, интеллектом данное существо тоже особо не отличается.
265947515
Надо было ментам его вслед за сыном отправить, пущай полетает. Просто подскользнулся, с кем не бывает.
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