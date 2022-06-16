Лавров: Россия не нападала на Украину, а начала спецоперацию, не имея другого выхода

Россия начала специальную операцию на Украине, когда у нее не осталось другого выхода. Об этом 16 июня в интервью западным СМИ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



«Мы не вторгались на Украину. Объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью», — сказал министр (цитата по ТАСС). Он пояснил, что имеет в виду «втягивание» Украины в НАТО и поддержку Владимира Зеленского.

