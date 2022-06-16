Лавров: Россия не нападала на Украину, а начала спецоперацию, не имея другого выхода

Россия начала специальную операцию на Украине, когда у нее не осталось другого выхода. Об этом 16 июня в интервью западным СМИ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы не вторгались на Украину. Объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью», — сказал министр (цитата по ТАСС). Он пояснил, что имеет в виду «втягивание» Украины в НАТО и поддержку Владимира Зеленского.
«Мы не нападали ни на кого. Нападали на русских на Украине», — подчеркнул Лавров.
При этом дипломат отметил, что ситуация с началом спецоперации не изменилась. «Мы возвращаемся к тому, ради чего согласованы минские договоренности: защита русских в Донбассе, которых предали и французы, и немцы. Англичане тоже были в первых рядах. Все наши западные коллеги говорили, что не могут заставлять Киев выполнить минские договоренности», — добавил Лавров.
Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной и советник президента РФ Владимир Мединский рассказал «Фонтанке», что данный процесс «прерван по инициативе Украины», однако стороны «периодически созваниваются». Последняя очная встреча делегаций состоялась еще 29 марта в Стамбуле.