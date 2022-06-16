Сломавший нос главному специалисту «Газпрома» на Дунайском получил 2 года колонии особого режима

Московский районный суд Петербурга вынес приговор молодому человеку, разбойничавшему в парадной на Дунайском проспекте. На свободе он провёл чуть больше года, а потом ему приглянулась чужая цепь.
О приговоре 26-летнему Виталию Конопляникову 16 июня сообщает прокуратура. Суд признал его виновным в разбойном нападении, которое произошло в парадной высотки на Дунайском проспекте в феврале.
Тогда в разгар дня с агрессивным незнакомцем столкнулся 37-летний житель дома, представившийся полиции главным специалистом «Газпрома». Он рассказал, что дважды получил по голове и остался со сломанным носом и без 50-граммовой золотой цепи стоимостью 200 тысяч рублей.
В качестве подозреваемого задержали молодого человека с неистребимой тягой к чужому. По данным «Фонтанки», впервые Конопляников оказался на скамье подсудимых за кражу в 15 лет и отделался условным наказанием. Через несколько лет он снова попался на хищениях и получил реальный срок. Из колонии его отпустили условно-досрочно, однако быстро вернули, поймав на грабеже.
На свободу Конопляников вышел в январе 2021 года, нашёл подработку фасадчиком, но не удержался в рамках уголовного законодательства. Московский райсуд приговорил его к двум годам в колонии особого режима.