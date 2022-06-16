Сломавший нос главному специалисту «Газпрома» на Дунайском получил 2 года колонии особого режима

Московский районный суд Петербурга вынес приговор молодому человеку, разбойничавшему в парадной на Дунайском проспекте. На свободе он провёл чуть больше года, а потом ему приглянулась чужая цепь.



О приговоре 26-летнему Виталию Конопляникову 16 июня сообщает прокуратура. Суд признал его виновным в разбойном нападении, которое произошло в парадной высотки на Дунайском проспекте в феврале.

