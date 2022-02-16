На Дунайском грабитель бился с главным специалистом «Газпрома» за золотую цепь

Сотрудник энергетической компании подвергся нападению в парадной собственного дома в Московском районе Петербурга. Украшавшая шею специалиста золотая цепь не оставила преступника равнодушным.



Нападение произошло в парадной высотки на Дунайском проспекте накануне незадолго до часа дня, стало известно «Фонтанке» 16 февраля. Полицию вызвал 37-летний житель дома, который представился главным специалистом «Газпрома» и рассказал об агрессивном незнакомце, подкараулившем его на 16-м этаже.



Тому, по всей видимости, приглянулась золотая цепь — именно её забрал преступник, несколько раз ударив жертву по голове. Изделие весом в 50 граммов хозяин оценил в 200 тысяч рублей.

