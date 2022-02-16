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На Дунайском грабитель бился с главным специалистом «Газпрома» за золотую цепь

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Сотрудник энергетической компании подвергся нападению в парадной собственного дома в Московском районе Петербурга. Украшавшая шею специалиста золотая цепь не оставила преступника равнодушным.

Нападение произошло в парадной высотки на Дунайском проспекте накануне незадолго до часа дня, стало известно «Фонтанке» 16 февраля. Полицию вызвал 37-летний житель дома, который представился главным специалистом «Газпрома» и рассказал об агрессивном незнакомце, подкараулившем его на 16-м этаже.

Тому, по всей видимости, приглянулась золотая цепь — именно её забрал преступник, несколько раз ударив жертву по голове. Изделие весом в 50 граммов хозяин оценил в 200 тысяч рублей.

Пострадавшего увезли в больницу с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и сломанным носом. Подлечив, медики отпустили мужчину домой в удовлетворительном состоянии.

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Комментарии (16)

266848500
А гимнаст-то, гимнаст на цепи был?
Ark7
"Главный специалист «Газпрома» ". Что за должность такая? Может он "главный по тарелочкам"?
nuga
Значит он довольно долго светил своей цепью,раз за ним охотились и устроили засаду прямо у квартиры. Искать нужно на работе,потому что уже полгода ,как носят верхнюю одежду и цепями на голой шеи не светят.
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