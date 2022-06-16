Макрон: Германия и Франция не будут вести переговоры с Россией за Украину

Франция и Германия не будут вести переговоры с Россией о перемирии на Украине вместо Киева. Об этом 16 июня заявил французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Киеве.

«ФРГ и Франция никогда не будут в ситуации, чтобы вести переговоры за Украину с Россией. Ни предлагать какие-то уступки [с ее стороны], ни вести переговоры по уступкам», — заверил он (цитата по ТАСС).

