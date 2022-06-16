Макрон: Германия и Франция не будут вести переговоры с Россией за Украину

Франция и Германия не будут вести переговоры с Россией о перемирии на Украине вместо Киева. Об этом 16 июня заявил французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Киеве.
«ФРГ и Франция никогда не будут в ситуации, чтобы вести переговоры за Украину с Россией. Ни предлагать какие-то уступки [с ее стороны], ни вести переговоры по уступкам», — заверил он (цитата по ТАСС).
По словам Макрона, только руководство Украины будет решать, когда и при каких условиях возобновит переговоры с РФ. Кроме того, президент добавил, что Франция, Италия, Румыния и ФРГ, с лидерами которых он прибыл в Киев, будут поддерживать Украину «столько, сколько это потребуется, вплоть до победы». Победой же он назвал «восстановление мира в свободной и независимой Украине».
Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной и советник президента РФ Владимир Мединский рассказал «Фонтанке», что данный процесс «прерван по инициативе Украины», однако стороны «периодически созваниваются». Последняя очная встреча делегаций состоялась еще 29 марта в Стамбуле.