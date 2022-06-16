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    Боевые действия на Украине

    Макрон: Германия и Франция не будут вести переговоры с Россией за Украину

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    2 комментария

    Франция и Германия не будут вести переговоры с Россией о перемирии на Украине вместо Киева. Об этом 16 июня заявил французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Киеве.

    «ФРГ и Франция никогда не будут в ситуации, чтобы вести переговоры за Украину с Россией. Ни предлагать какие-то уступки [с ее стороны], ни вести переговоры по уступкам», — заверил он (цитата по ТАСС).

    По словам Макрона, только руководство Украины будет решать, когда и при каких условиях возобновит переговоры с РФ. Кроме того, президент добавил, что Франция, Италия, Румыния и ФРГ, с лидерами которых он прибыл в Киев, будут поддерживать Украину «столько, сколько это потребуется, вплоть до победы». Победой же он назвал «восстановление мира в свободной и независимой Украине».

    Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной и советник президента РФ Владимир Мединский рассказал «Фонтанке», что данный процесс «прерван по инициативе Украины», однако стороны «периодически созваниваются». Последняя очная встреча делегаций состоялась еще 29 марта в Стамбуле.

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    Комментарии (2)

    СлаваРоссии
    Трусливые какие - врунишки, служки пентагона
    Cveta
    Почему вы все время пишите на Украине, а не в Украине? За Украину, а не про Украину.
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