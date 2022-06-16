Встреча глав европейских стран в Киеве и другие новости вокруг спецоперации за 16 июня

Лидеры Италии, Германии и Франции встретились с президентом Украины Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 16 июня.



Лидеры Италии, Германии и Франции встретились с Зеленским Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в Киеве встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Макрон заявил, что Франция, ФРГ, Италия и Румыния поддержат предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС и Европа будет поддерживать Украину, «пока она не победит».

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на это публикацией в Twitter (впервые после блокировки соцсети в России — до этого экс-президент России предпочитал резко высказываться в своем Telegram-канале).

— Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев, — написал Медведев. — Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, — домой. И всё хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают… Белоусов заявил, что курс рубля слишком крепкий Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что сейчас рубль «переукреплен».

— 55–60 рублей за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более — на фоне дефляции и высоких процентных ставок, — заявил Белоусов в интервью ТАСС. — Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар. Как известно, Банк России не таргетирует курс рубля, поэтому он складывается таким, каким есть. При этом мы видим, что Банк России последовательно снижает ключевую ставку, несколько дней назад снизил ее до 9,5%.

Запрет на полеты на юг России продлили Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов России до 24 июня. Он касается полетов в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Аэропорт в Сочи продолжит работу. Госдума рассмотрит закон о признании ветеранами гражданских лиц В Госдуму внесли законопроект о признании ветеранами гражданских лиц, «привлеченных к выполнению задач специальной военной операции на Украине». Уточняется, что речь о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. После принятия документа они смогут получить налоговые льготы и другие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.

По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, сейчас статус ветерана привлеченным к спецоперации гражданским полагается только в случае ранения или увечья. Он ожидает, что закон будет рассмотрен и принят Госдумой в самые короткие сроки. Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла

Великобритания ввела санкции против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ранее санкции против патриарха и других представителей РПЦ одобрила Верховная рада Украины. Евросоюз также собирался внести патриарха Кирилла в шестой пакет санкций против России, однако против этого выступила Венгрия и пока он в санкционный список не попал.

Главу «Роскосмоса» заблокировали в Twitter Главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину ограничили возможности аккаунта в Twitter из-за сообщения об Украине. Рогозин писал, что «то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации» и призывал покончить с этим. Twitter требует удалить сообщение, нарушающее правила соцсети. — Если я не подчиняюсь, они не снимут блокировку с аккаунта, где у меня более 808 тысяч подписчиков. Я не считаю мое сообщение ошибочным. Я считаю его абсолютно верным. Кнопку «удалить» жать не буду, — пишет Рогозин в Telegram.



Он заявил, что Twitter «превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды».



Coca-Cola перестанет продавать свою продукцию в России (и производить тоже) Coca-Cola прекратит производить и продавать напитки и другие продукты компании в России. Об этом сообщает Reuters. По информации издания, компания и ее клиенты в России «находятся в процессе истощения складских запасов». Когда запасы на складах закончатся, компания «больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России». По информации «Фонтанки», вместо Coca-Cola и Fanta в России появятся Funky Monkey Cola и Orange.