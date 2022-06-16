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    В Ленинградском зоопарке показали мать года. Самка зайца-беляка может похвастаться спокойствием удава

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    Ленинградский зоопарк

    Обед семерых зайчат — детишек самки беляка — показали в Ленинградском зоопарке. Один из малышей настолько увлёкся процессом, что, потеряв равновесие, комично упал на бок.

    Судя по видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале зоопарка 16 июня, зайчиха терпеливо ждала, когда детёныши закончат трапезу. Самообладанию ушастой можно только позавидовать.

    В пресс-службе добавили, что для самок беляков чужих малышей не бывает: они спокойно могут покормить «не своих». Но для баланса природа добавила им и негативную, по человеческим меркам, черту. Животные могут невозмутимо оставлять собственных крошек на попечение других взрослых.

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