В Ленинградском зоопарке показали мать года. Самка зайца-беляка может похвастаться спокойствием удава

Ленинградский зоопарк
Обед семерых зайчат — детишек самки беляка — показали в Ленинградском зоопарке. Один из малышей настолько увлёкся процессом, что, потеряв равновесие, комично упал на бок.
Судя по видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале зоопарка 16 июня, зайчиха терпеливо ждала, когда детёныши закончат трапезу. Самообладанию ушастой можно только позавидовать.
В пресс-службе добавили, что для самок беляков чужих малышей не бывает: они спокойно могут покормить «не своих». Но для баланса природа добавила им и негативную, по человеческим меркам, черту. Животные могут невозмутимо оставлять собственных крошек на попечение других взрослых.