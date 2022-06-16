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    СПбГУ откроет филиал в Гатчине до конца 2022 года

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    4 комментария

    Санкт-Петербургский государственный университет собирается до конца 2022 года открыть филиал в столичном городе Ленобласти — Гатчине. Об этом сообщили 16 июня в пресс-службе областной администрации.

    Ректор университета Николай Кропачев и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме в четверг.

    Кроме филиала СПбГУ в Пушкинском районе Ленобласти появится инновационный научно-технологический центр «Невская дельта» (ИНТЦ). Соглашение об этом между Кропачевым и Дрозденко также было подписано на ПМЭФ. По планам на территории центра будут находиться научно-производственные объекты, на базе которых будут вестись научные разработки.

    «Невская дельта» должна разместиться рядом с единым кампусом СПбГУ, куда собирались поэтапно переместить все факультеты. «Фонтанка» показывала, как он будет выглядеть.

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    Комментарии (4)

    Danik
    Из Петергофа в Гатчину ездить неудобно!
    Чем Петергоф плох?
    Или следующий будет Пушкин? Павловск?
    So1nishko
    Преподавателям придётся ездить в Гатчину?
    Денеб
    Можно в Пупышево открыть....или в Тайцах......филиал ПТУ под ником СПбГУ......
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