СПбГУ откроет филиал в Гатчине до конца 2022 года

Санкт-Петербургский государственный университет собирается до конца 2022 года открыть филиал в столичном городе Ленобласти — Гатчине. Об этом сообщили 16 июня в пресс-службе областной администрации.
Ректор университета Николай Кропачев и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме в четверг.
Кроме филиала СПбГУ в Пушкинском районе Ленобласти появится инновационный научно-технологический центр «Невская дельта» (ИНТЦ). Соглашение об этом между Кропачевым и Дрозденко также было подписано на ПМЭФ. По планам на территории центра будут находиться научно-производственные объекты, на базе которых будут вестись научные разработки.
«Невская дельта» должна разместиться рядом с единым кампусом СПбГУ, куда собирались поэтапно переместить все факультеты. «Фонтанка» показывала, как он будет выглядеть.