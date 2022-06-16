СПбГУ откроет филиал в Гатчине до конца 2022 года

Санкт-Петербургский государственный университет собирается до конца 2022 года открыть филиал в столичном городе Ленобласти — Гатчине. Об этом сообщили 16 июня в пресс-службе областной администрации.



Ректор университета Николай Кропачев и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме в четверг.

