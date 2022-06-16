Петербуржец, оскорбивший темнокожую девушку, сначала посидит, а потом поработает

Фрунзенский районный суд привлек к административной ответственности Никиту Устюжанина за возбуждение ненависти и вражды, а также за мелкое хулиганство. Об этом 16 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По первой статье КоАП Устюжанину назначили 50 часов обязательных работ, по второй — 7 суток ареста. Мужчина вину признал, раскаялся, объяснил свое некрасивое поведение тем, что выпил.

О том, что полиция задержала 33-летнего жителя Петроградского района, «Фонтанка» писала накануне. Оскорбления в его исполнении попали на видео, которое сняла сама пострадавшая — 28-летняя блогерша Стелла. «Он один раз повернулся, сказал: «Обезьяна, дай сфоткаю». Я промолчала. Пересела на другое место. Он опять ко мне подошел, сел со мной рядом, достал телефон и начал фоткать», — рассказала девушка «Фонтанке».