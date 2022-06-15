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    В Петербурге задержали дебошира, оскорбившего девушку в автобусе из-за цвета кожи

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    29 комментариев

    В Петербурге задержали мужчину, который оскорбил девушку в автобусе из-за цвета кожи. Об этом 15 июня сообщили в региональном главке.

    Дебоширом оказался 33-летний житель Петроградского района. Его уже доставили в полицию для разбирательства. Судьбу мужчины решат после проверки.

    Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
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    Оскорбления петербуржца попали на видео, которое сняла сама пострадавшая — 28-летняя блогерша Стелла. «Он один раз повернулся, сказал: «Обезьяна, дай сфоткаю». Я промолчала. Пересела на другое место. Он опять ко мне подошел, сел со мной рядом, достал телефон и начал фоткать», — рассказала девушка «Фонтанке».

    Как видно в ролике, за нее попытался заступиться другой пассажир. Вышло своеобразно. «Зачем вы к ней лезете? Ей неприятно. Она тоже человек, в принципе», — обратился молодой человек к агрессору.

    Стелла уточнила, что она, хоть и является гражданкой России, с таким обращением сталкивается не впервые. Изначально девушка не планировала обращаться в полицию, но позже свое мнение поменяла.

    Получить комментарий второй стороны «Фонтанке» не удалось: на сообщения в соцсетях мужчина не отвечает.

    Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

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    Комментарии (29)

    Олимпиец
    Как "неожиданно" наткнулись друг на друга, это и то чудо. Утром на 78-ом "психолог" разбирала, тут трут. Ну ладно тут сборище, но психологу место в том же транспорте.
    zavval
    Это младший брат Рыжего Тарзана,того чудика, который проституток голыми по улице водил?)
    своих не бросаем
    такие должны быть на передовой!
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