В Петербурге задержали дебошира, оскорбившего девушку в автобусе из-за цвета кожи

В Петербурге задержали мужчину, который оскорбил девушку в автобусе из-за цвета кожи. Об этом 15 июня сообщили в региональном главке.

Дебоширом оказался 33-летний житель Петроградского района. Его уже доставили в полицию для разбирательства. Судьбу мужчины решат после проверки.

Оскорбления петербуржца попали на видео, которое сняла сама пострадавшая — 28-летняя блогерша Стелла. «Он один раз повернулся, сказал: «Обезьяна, дай сфоткаю». Я промолчала. Пересела на другое место. Он опять ко мне подошел, сел со мной рядом, достал телефон и начал фоткать», — рассказала девушка «Фонтанке».

Как видно в ролике, за нее попытался заступиться другой пассажир. Вышло своеобразно. «Зачем вы к ней лезете? Ей неприятно. Она тоже человек, в принципе», — обратился молодой человек к агрессору.

Стелла уточнила, что она, хоть и является гражданкой России, с таким обращением сталкивается не впервые. Изначально девушка не планировала обращаться в полицию, но позже свое мнение поменяла.

Получить комментарий второй стороны «Фонтанке» не удалось: на сообщения в соцсетях мужчина не отвечает.