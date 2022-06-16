Центр Петербурга утром начнут перекрывать из-за ПМЭФа

Перекрытия движения из-за мероприятий, проводимых в рамках Петербургского международного экономического форума, утром 17 июня доберутся и до центра города. Парковаться на некоторых улицах запретят уже в полночь.

С шести часов утра и до 23:59 17 июня будет перекрыто движение транспорта по Миллионной улице от Дворцовой площади до Аптекарского переулка, проезду вдоль дома 4 по Дворцовой площади, набережной Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка и Волынскому переулку. В выходные, 18 и 19 июня, с 10:00 до 23:59 будут закрывать Миллионную улицу от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и проезд вдоль дома 4 по Дворцовой.



Всю пятницу (с 0:00 до 23:59) на Миллионной улице от Аптекарского переулка до набережной Зимней канавки и набережной Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка нельзя будет парковаться. А на участке Миллионной улицы от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки остановку транспорта запретят с полуночи 17 июня до 23:59 19 июня.