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    Центр Петербурга утром начнут перекрывать из-за ПМЭФа

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    3 комментария

    Перекрытия движения из-за мероприятий, проводимых в рамках Петербургского международного экономического форума, утром 17 июня доберутся и до центра города. Парковаться на некоторых улицах запретят уже в полночь.

    С шести часов утра и до 23:59 17 июня будет перекрыто движение транспорта по Миллионной улице от Дворцовой площади до Аптекарского переулка, проезду вдоль дома 4 по Дворцовой площади, набережной Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка и Волынскому переулку. В выходные, 18 и 19 июня, с 10:00 до 23:59 будут закрывать Миллионную улицу от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и проезд вдоль дома 4 по Дворцовой.

    Всю пятницу (с 0:00 до 23:59) на Миллионной улице от Аптекарского переулка до набережной Зимней канавки и набережной Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка нельзя будет парковаться. А на участке Миллионной улицы от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки остановку транспорта запретят с полуночи 17 июня до 23:59 19 июня.

    Также напоминаем, что до 23:00 22 июня в проезде вдоль дома 4 по Дворцовой площади сужена проезжая часть и введен запрет остановки. На юге Петербурга до 23:59 18 июня перекрыто движение по Стартовой, Домодедовской и Внуковской улицам и сужена проезжая часть Петербургского и Пулковского шоссе и дороги в аэропорт. А на южный участок КАД и часть Пулковского шоссе, Петербургского шоссе и Витебского проспекта по 18 июня включительно с 8:00 до 19:00 не пускают тяжелые грузовики.

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    Комментарии (3)

    своих не бросаем
    почему анонимы не собираются в подвале?
    Godrab
    Закрыть Питер вовсе! Там Киркоров и Талибан* обсуждают будущее экономики России!
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