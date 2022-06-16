Не нарожают. Глава НИИ имени Отта рассказал, почему вернуться к природе и размножаться уже не выйдет

Глава НИИ имени Отта Игорь Коган заявил, что выступает «за» возрождение идеи деторождения. Однако в нынешней ситуации от технологий уйти уже невозможно. Такое мнение было высказано в рамках панели ПМЭФ-2022, передает 16 июня корреспондент «Фонтанки».



«Я за возрождение идеи рождения. Нас должно быть много, и мы должны быть здоровыми. Если у нас не будет двух детей в семье, то мы будем, конечно, вымирать. У Сергея Анатольевича (Сергея Бугаева, Африки. — Прим. ред.) четверо детей, но в основном в нашей аудитории в семье, скорее всего, 0–1. И от технологий мы никуда не уйдём в этой сфере. Точку невозврата мы уже прошли. Просто вернуться к природе и размножаться не выйдет. Технологии нужны, и наука нам поможет», — заявил директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта».