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    ПМЭФ2022

    Не нарожают. Глава НИИ имени Отта рассказал, почему вернуться к природе и размножаться уже не выйдет

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    6 комментариев

    Глава НИИ имени Отта Игорь Коган заявил, что выступает «за» возрождение идеи деторождения. Однако в нынешней ситуации от технологий уйти уже невозможно. Такое мнение было высказано в рамках панели ПМЭФ-2022, передает 16 июня корреспондент «Фонтанки».

    «Я за возрождение идеи рождения. Нас должно быть много, и мы должны быть здоровыми. Если у нас не будет двух детей в семье, то мы будем, конечно, вымирать. У Сергея Анатольевича (Сергея Бугаева, Африки. — Прим. ред.) четверо детей, но в основном в нашей аудитории в семье, скорее всего, 0–1. И от технологий мы никуда не уйдём в этой сфере. Точку невозврата мы уже прошли. Просто вернуться к природе и размножаться не выйдет. Технологии нужны, и наука нам поможет», — заявил директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта».

    Напомним, что сегодня — первый официальный день работы ПМЭФ-2022. Форум проходит в Петербурге с 15 по 18 июня. На 17-е число запланировано пленарное заседание ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина.

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    Комментарии (6)

    Денеб
    Алкаши нарожают.....за материнский капитал...
    chip1
    Идея деторождения? А Дуняша то работает!
    VKuser174198221
    Неужто крепостных холопишек барам не хватает?
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