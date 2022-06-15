Дуня сидящая, талибы* и Киркоров. Как прошел нулевой день ПМЭФ-2022

Нулевой день Петербургского международного экономического форума оказался неожиданно насыщенным. Смешались в кучу роботы, феминистки и моржи.



Шаттлы начали свозить гостей ПМЭФ к «Экспофоруму» с раннего утра. К 7:40 у каждого входа собралось по толпе. Открытые со всех сторон суровым петербургским летним ветрам, стояли подписанты в пиджаках с иголочки и лаковых туфлях, девушки-волонтерки в темно-синих юбках и сарафанах, телесных колготках поверх татуировок, журналисты и другие посетители. Всех их в одном месте собрал тщательный досмотр личных вещей.



— Ты уже была волонтёром? — спрашивает одна барышня другую.

— Да, — отвечает та, укутываясь в плед, — но у меня позиция была не очень. Я стояла на транспорте, с восьми до двух. В прошлом году жарища была, я сгорела в самый первый день, зонтики нам не выдавали.



Выставочное пространство внутри только проснулось: стенды спешно допиливают, волонтёры проводят планёрки. В самом крупном по площади ресторане Экспофорума Formo накрывают столы, подрезают цветы для букетов, расставляют меню. Из него стало ясно, что обед в заведении подорожал. В прошлом году итальянской кухней кормили за 3 800 рублей, а теперь за любой вариант питания, включая вегетарианский, придётся выложить 4 500.



Самая тяжёлая работа была у волонтёров в малиновых безрукавках с табличками: «Пожалуйста, наденьте маску». После того как в Петербурге отменили масочный режим, слышать эту просьбу странно. На подбородок — не считается. Последний раз столько просьб надеть маску, да ещё и правильно, корреспондент «Фонтанки» слышал в 2020 году, причём сегодня все они исходили не от представителей Роспотребнадзора.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главное санитарное ведомство в этом году снова организовало свой стенд. На нем предлагали в очках виртуальной реальности пройтись по лабораториям подведомственных организаций, сфотографироваться на память с вирусом и победившей его вакциной, отправить в любую точку мира открытки и съесть аскорбинку. На соседнее место также вернулся стенд Генпрокуратуры.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Среди самых красивых стендов традиционно выделился тандем «Уралкалия» и «Уралхима» с цветочной инсталляцией. В этот раз её посвятили заботе о Земле. Из цветов выложили изображение планеты и её объёмную модель.

Эстетику Арктики показала гостям форума «Газпромнефть». Компания установила 8-метровый «ледяной» куб, по граням которого скользили льдины, исполинских размеров моржи и киты.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В очередном зале гостей форума встречал на лобном месте стенд Башкортостана. На площадке республики совместили историю региона с акцентом на один из главных комбинатов — Башкирскую содовую компанию (БСК). Чтобы несведущие могли составить себе представление о столице республики — Уфе, делегация выставила на лобное место макет, как будет выглядеть территория Дома республики, когда там рядом построят межвузовский кампус с домами-свечками и фуникулёром.



— Башкирия — это край мёда и кумыса: вы можете купить эти продукты в любом магазине в столице, — заливалась соловьём представительница стенда.

Как будто не знала, что мёд от производителя можно купить только у знакомого пасечника, а кумыс, как правило, везти в магазин даже не рискуют — напиток сильногазированный, и у ёмкостей от тряски в дороге срывает крышки.

БСК представили себя на форуме креативно — на огромном экране анимированная пачка с надписью «Сода» на животе вступала со зрителями в интерактивный диалог.



— БСК в первую очередь известна чем? Пачкой соды. Сделали анимацию для узнаваемости бренда, — с гордостью доложил сотрудник комбината.



Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В сравнении с предыдущими годами с иностранными партнёрами форума в этом году было негусто — позади Башкортостана расположились две платформы Египта. В главном холле — Армения. Пока что это и все из заграничного, что бросается в глаза.

— Здесь будут рассказывать о проектах Египта с Россией. Торгово-промышленное представительство египетско–российское, ну и ещё с целью туризма.



— Правильно ли я понимаю, что с Египтом мы сейчас будем плотнее отношения налаживать?



— В любом случае да, и раньше мы с ним тесно кооперировали — туризм, промышленность. Будет заседание о перспективах сотрудничества в образовании, — рассказала представитель египетской платформы.



Однако это не все иностранные гости. В спокойной обстановке стенды решили рассмотреть замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана и глава афганской дипмиссии — представитель запрещенного в России движения «Талибан»*. Спокойно не получилось, на экстравагантных гостей, которые прогремели задолго до своего приезда, наседали журналисты.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По популярности с ними могла соперничать разве что роботесса Дуняша. Широко жестикулируя, она рассказывала сказки, шутила и предлагала кофейные напитки на выбор. Народ толпился, снимая электронное диво на телефоны, некоторые делали с электронной девушкой селфи. Некоторые, в том числе «Фонтанка», позволили себе больше.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Нашлась на форуме работа не только для роботов, но и для людей. С самого утра у переговорных комнат замерли по стойке смирно официанты с пустыми подносами в руках.



— Зачем вас тут поставили, ведь никого ещё нет!

— Когда придут гости, будем разносить еду и напитки. Мы за плату работаем — 200 рублей в час, — рассказал «Фонтанке» парень в белоснежной рубахе, прятавший лицо за маской.

Много внимания привлекали к себе два стенда с надписью «Мы вместе с Донбассом», хотя на них пока ничего не происходило и расположились они в дальнем углу. Одна из платформ с трибунами принадлежит Общероссийскому народному фронту. «Фонтанке» сообщили, что здесь можно будет встретиться и поговорить с представителями Луганской и Донецкой народных республик. Подписание первого соглашения запланировано на завтра.

Также с завтрашнего дня можно будет с помощью QR-кода делать пожертвования, которые пойдут на помощь беженцам. Пока что эта система тестируется. Жертвователи смогут получить худи и футболки.

Рядом на совместном стенде волонтёрских организаций и Росмолодёжи предлагают «взять шефство» над организациями Донбасса. По QR-коду можно найти список организаций и их нужды.



«Мы — Ассоциация волонтёрских центров — являемся главным оператором по организации волонтёров, которые сейчас ездят в ДНР. Очень много желающих. Там, естественно, проводится отбор, включая психологические тренинги, потому что все непросто», — объясняет представитель ассоциации Александра.



Она рассказала, что, чтобы записаться в волонтёры в Донбасс, нужно оставить заявку на сайте Добро.РФ. Основное требование — возраст старше 18 лет. Остальное оценивается в ходе собеседования. Внимание обращают на опыт кандидата в волонтёрской деятельности и поведение в нестандартной ситуации.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Одним из самых аутентичных был, пожалуй, стенд Дагестана: никакого стекла и металла, только кирпич, зелёные ветки, изображающие виноградные лозы, и традиционный напиток «Дербент» на витринах.

— Учитывая, что в этом году ПМЭФ уделяет огромное внимание импортозамещению, вы видели, наверное, тематическая площадка — «Виноград». Есть указ президента — обратить внимание на эту отрасль. И в советские времена в Дагестане было много виноградников, и сейчас возрождается вся эта история. Туристическое направление наше в современных реалиях тоже очень популярно, — рассказала представитель Дагестана Фатима.



Добираться до Дагестана, по словам Фатимы, туристам очень удобно — дорога до Петербурга заняла у делегации всего три часа на самолёте.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Чего не скажешь о представителях другого виноградного региона — чтобы попасть на ПМЭФ, делегация из Крыма тряслась в поезде 38 часов. Ведь самолёты в Крым не летают — в России до сих пор действуют ограничения на полеты в южные аэропорты.

— Поезда хорошие — что из Крыма, что в Крым. Все заполнены, людей много. Кто обратно с моря возвращается, загорелые, довольные. Конечно, это долго, отвыкли мы от поездов. Но в целом неплохо — вагоны современные, можно душ принять, всего 200 рублей, — рассказал «Фонтанке» пресс-секретарь крымской делегации Сергей.

К приёму гостей крымская делегация подошла ответственно — походные плоские санитайзеры для обработки рук они подписали китайскими иероглифами.

— Это для китайской делегации. В прошлом году они были, в этом году мы их ещё не видели, — рассказала девушка за стойкой.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Всерьёз задумались об импортозамещении и айтишники — из тех, что не дёрнули на релокацию.



— Мы предлагаем продукт — мультивселенную для развития сообществ и командообразования, — рассказали программисты, они занимали одинокую стойку в общем зале.



Идею создать виртуальную среду для общения команды подсказал коронавирус: многие жаловались, что коммуницировать на удалёнке по видеосвязи тяжело, хочется живого общения, видеть жестикуляцию собеседника, наконец, во время доверительной беседы покрутить собеседнику пуговку на рубашке.

— С этими задачами справляется наша программа — команду можно загрузить внутрь проекта как персонажей в игру. Так эффективнее решать задачи на развитие. Людям нужно общаться, — делятся соображениями ребята-создатели. Изначально они разработали программу для своих внутренних нужд, а когда поняли, что это работает, решили за деньги обменяться опытом с другими командами.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Представители стенда Евразийского женского форума при Совете Федерации, объединяющего женщин различных профессий и отраслей, призывали участниц форума посмотреть на себя новым взглядом.



— Мы не феминистки, мы просто женщины активные. Нас поддерживает Валентина Матвиенко. Сегодня открывает нашу деловую программу Гузель Имаева из Федерального центра исследований. Она расскажет о своих исследованиях возможностей реализации экономического потенциала женщин, о наших новых возможностях, возможно, вы для себя что-то откроете и завтра разбогатеете, — рассказала представительница Евразийского женского форума. К слову, послушать её рассказ о программе дня тут же выстроилась очередь.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Официальный представитель МИД Мария Захарова провела на полях ПМЭФ еженедельный брифинг по текущим вопросам внешней политики. Встреча с журналистами продолжалась два часа, вопросов было много. Корреспондент CNN Фредерик Пляйтген спросил, соответствует ли спецоперация России на Украине международному праву, и вызвал эмоциональную реакцию.

Захарова предложила в такой же пафосной манере задавать вопросы американским властям, а также напомнила о вторжении США в Ирак, о перевоплощении Януковича из друга Америки в её врага. Дискуссия между ними длилась несколько минут. Представитель МИД завершила её шуткой про Аляску: «Я наконец поняла, почему представитель CNN так волнуется. Я никак не могла понять по поводу исторических земель. Вы про Аляску, что ли?»



После брифинга корреспондент американского телеканала дал понять «Фонтанке», что ожидал такой реакции. «Это вполне нормально для той встречи, что у нас была с Захаровой, эмоциональный обмен мнениями. И Захарова именно в таком ключе мне и знакома», — отметил он.

Форум только начался, а уже можно сказать, что самым гламурным его инвестором стал Филипп Киркоров. Король российской эстрады подписал с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко соглашение о строительстве торгово-развлекательного комплекса в Новосаратовке к концу 2023 года. И интонация и перстень на руке давали ясно понять, кто подлинный король форума. По крайней мере, до 17 июня, когда состоится центральное пленарное заседание.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Евгения Горбунова, Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру».

*«Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

