В городскую среду Нижнего Новгорода вложат 60 млрд рублей

В создание мультиформатной городской среды в Нижнем Новгороде вложат 60 млрд рублей. Соглашение об этом подписали федеральный девелопер GloraX и правительство Нижегородской области на ПМЭФ-2022.
Речь идет о многофункциональной застройке, включающей жилые дома, деловой кластер и современную парковую зону на территории около 25 га — от Молитовского моста до завода ГЗАС им. Попова, а также о комплексном благоустройстве набережной Оки.
Кроме жилой застройки и делового центра, который должен визуально сформировать новое восприятие территории со стороны верхней части города и Молитовского моста, в рамках проекта предполагается парковая зона площадью 9 га вдоль набережной Оки. Это будет первая пешеходная набережная и парк в Заречной части города. В составе парковой зоны обещают создать комьюнити-центр площадью до 3 500 кв. м.
— Мы рады продолжить сотрудничество с правительством региона по преображению города, — говорит Александр Андрианов, первый вице-президент GloraX. — Наш портфель проектов в Нижнем Новгороде постоянно растет. Мы уже начали работать над современным IT-кварталом, также разработали проект благоустройства Черниговской улицы с суперсовременной набережной с причальным комплексом и арт-объектами. Новый проект, над которым мы будем работать в рамках подписанного соглашения на ПМЭФ, станет знаковым для Заречной части города, вдохнет новую жизнь в деловую и культурную среду Нижнего Новгорода.