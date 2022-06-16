В городскую среду Нижнего Новгорода вложат 60 млрд рублей

В создание мультиформатной городской среды в Нижнем Новгороде вложат 60 млрд рублей. Соглашение об этом подписали федеральный девелопер GloraX и правительство Нижегородской области на ПМЭФ-2022.



Речь идет о многофункциональной застройке, включающей жилые дома, деловой кластер и современную парковую зону на территории около 25 га — от Молитовского моста до завода ГЗАС им. Попова, а также о комплексном благоустройстве набережной Оки.