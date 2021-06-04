После ПМЭФ Нижний Новгород получит IT-кампус, квартал высоких технологий и обновит исторический центр

GloraX станет партнером города в реализации проектов редевелопмента, строительства IT-кампуса и квартала высоких технологий — речь идет об обмене информацией, совместных мероприятиях и создании рабочей группы для привлечения ресурсов и применения опыта застройщика. GloraХ также планирует внедрять высокотехнологичные сервисы в своих проектах жилой и коммерческой застройки, а еще помочь региону сформировать мультиформатную городскую среду и развивать исторические территории.

— Для нас Нижегородская область — важный стратегический партнер, — говорит Андрей Биржин. — Мы выходим в новый для себя регион присутствия, который динамично развивается во многих сферах экономики. Мы считаем особенно важным создание IT-кампуса.



— Необходимость развития исторического центра Нижнего Новгорода обозначил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, — говорит Глеб Никитин. — Эту задачу невозможно реализовать без соответствующего пула партнеров. Мы обозначили намерения о сотрудничестве для инвестиционно-девелоперских проектов, в том числе проектов редевелопмента исторических территорий, а также строительства IT-кампуса и квартала высоких технологий

