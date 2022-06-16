    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 12

    6 м/с, зап

    755мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd56.66eur59.12
    Бракованные детиПетербуржец в пленуПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В МВД разъяснили, что граждане Украины и Донбасса могут остаться в России после 17 августа

    1239
    2 комментария

    Граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик вправе находиться в России после 17 августа даже без разрешительных документов, административная ответственность и высылка им не грозит. Накануне появилась информация, что их могут обязать покинуть страну.

    «В отношении них не будут применяться меры, связанные с привлечением к административной ответственности за нарушение режима пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории РФ, а также с высылкой за пределы РФ и ограничением на въезд в РФ», — сообщила 16 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Гражданам названных государств, в том числе тем, у кого нет документов, удостоверяющих личность, в ведомстве рекомендовали обращаться в территориальные органы МВД России. Там они смогут продлить срок временного пребывания на территории России, получить статус беженца или временное убежище, оформить разрешения для проживания в РФ или приобрести гражданство.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    274655793
    Номер моей карты: 5246 1410 5004 1297

    Заранее большое человеческое спасибо.
    274655793
    А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close