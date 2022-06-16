В МВД разъяснили, что граждане Украины и Донбасса могут остаться в России после 17 августа

Граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик вправе находиться в России после 17 августа даже без разрешительных документов, административная ответственность и высылка им не грозит. Накануне появилась информация, что их могут обязать покинуть страну.



«В отношении них не будут применяться меры, связанные с привлечением к административной ответственности за нарушение режима пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории РФ, а также с высылкой за пределы РФ и ограничением на въезд в РФ», — сообщила 16 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

