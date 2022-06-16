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    Граждан Украины, ДНР и ЛНР могут обязать покинуть Россию, если они не получат необходимые документы

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    4 комментария

    Граждан Украины, ДНР и ЛНР без разрешительных документов на проживание или трудовую деятельность могут обязать после 17 августа покинуть Россию. Об этом 16 июня пишет ТАСС со ссылкой на МВД России.

    Выдворение связано с истечением 90 дней с даты принятия правительством ограничений, введенных на транспортное сообщение с этими странами. Для граждан иностранных государств до истечения этого срока действует спецрежим, позволяющий им пребывать в РФ без постановки на учет.

    Как объяснили в МВД, граждане ДНР, ЛНР и Украины, которые не получили во время временного пребывания в РФ разрешительных документов на проживание, должны будут покинуть Россию до 17 августа.

    После начала боевых действий на Украине в РФ прибыло более 1,8 млн украинских беженцев. Совокупная сумма выплат беженцам из ДНР, ЛНР и Украины превысила 4 млрд рублей.

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    Комментарии (4)

    252674901
    Без документов, я понимаю, это уголовники в бегах.
    Danik
    Ну и друзья у нас! Лнр, днр, пнр, кнр.
    Дежурный по объединению
    Все на упрощённое получение паспортов!
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