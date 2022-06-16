Граждан Украины, ДНР и ЛНР могут обязать покинуть Россию, если они не получат необходимые документы

Граждан Украины, ДНР и ЛНР без разрешительных документов на проживание или трудовую деятельность могут обязать после 17 августа покинуть Россию. Об этом 16 июня пишет ТАСС со ссылкой на МВД России.
Выдворение связано с истечением 90 дней с даты принятия правительством ограничений, введенных на транспортное сообщение с этими странами. Для граждан иностранных государств до истечения этого срока действует спецрежим, позволяющий им пребывать в РФ без постановки на учет.
Как объяснили в МВД, граждане ДНР, ЛНР и Украины, которые не получили во время временного пребывания в РФ разрешительных документов на проживание, должны будут покинуть Россию до 17 августа.
После начала боевых действий на Украине в РФ прибыло более 1,8 млн украинских беженцев. Совокупная сумма выплат беженцам из ДНР, ЛНР и Украины превысила 4 млрд рублей.