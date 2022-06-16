Граждан Украины, ДНР и ЛНР могут обязать покинуть Россию, если они не получат необходимые документы

Граждан Украины, ДНР и ЛНР без разрешительных документов на проживание или трудовую деятельность могут обязать после 17 августа покинуть Россию. Об этом 16 июня пишет ТАСС со ссылкой на МВД России.



Выдворение связано с истечением 90 дней с даты принятия правительством ограничений, введенных на транспортное сообщение с этими странами. Для граждан иностранных государств до истечения этого срока действует спецрежим, позволяющий им пребывать в РФ без постановки на учет.

