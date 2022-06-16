Пираты на дорогах

Друзья, ниже краткая инструкция о том, как однажды не отремонтировать 1 (одно) колесо за 22 000 (российских) рублей.

Это спойлер.Постараюсь кратко, хотя тянет на триллер с детективом. Проколол я вчера колесо…Ну обычное дело. Вроде шипит, но в теории доехать в пределах одного км вполне. Запасок к кстати в Теслу на кладут, так что шансов поупражняться в мастерстве пит-стопа не было) Ну что я, как #главныйпостартапам делаю в первую очередь? Правильно — лезу в гугл. Вражеская поисковая машина сообщает мне, что по запросу «шиномонтаж рядом» есть аж 3 штуки. И что самое поразительное — большинство из них в пределах 300 метров досягаемости. Это и должно было меня насторожить, потому что встал я прямо напротив входа в Технологический институт (который не метро, а ВУЗ).В общем — звоню.

Вежливый молодой мужской голос с максимальной эмпатией (несвойственной сотрудникам неунейм шиномонтажа) сообщает мне, что они работают «и по выезду тоже» и раз у меня такая трагическая ситуация — они уже незамедлительно выезжают ко мне на помощь. Ну ладно думаю я, значит дошла клиентоориентированность и до этого заброшенного участка b2с Вселенной. Ну а что, пора… Ещё через несколько минут мне звонят с московского городского номера и вежливым женским голосом уточняют детали заказа. Сообщают, что мастер уже выехал. На мой вопрос о цене услуги (мысленно прикинув наценку на содержание колл-центра), девушка просит не переживать и дождаться мастера, который оценит масштаб трагедии и согласует со мной стоимость ремонта.

Прошло 5 минут и вот ещё звонок — теперь уже от мастера, который, вы не поверите — уже почти подъехал, ищет меня. В итоге, через 15 минут после первого моего звонка, передо мной материализовался автофургон с надписью «Шиномонтаж» на 102 регионе номерного знака. Резво подскочив к уже висящему тряпочкой колесу, он энергично поставил домкрат и в 4 движения открутил его от тела приунывшей Теслы. В этот момент я уже снимал всё это действо в наш внутренний чат с учениками @startupjunior, рассказывая нашим ребятам — как нужно использовать пустующие ниши и заполнять их новым уровнем сервиса.

Итак, диагноз есть. Тривиальный саморез, каких я повидал в своих колёсах 100500 штук. В целом, я даже понимаю, как это лечится. Ну что, говорю, жгутик поставим? Мастер смущённо говорит — «мы что, мы руки, вот сейчас сфотографирую повреждение, отправлю голове — они решат…». Ну блин думаю — сервис (мысленно оценивая содержание бэкофиса и премию к стоимости стандартного ремонта с помощью жгутика). Вам, говорит, позвонят сейчас. Там 3 варианта будет, говорит — накладка, грибок и жгутик.

И вот, торжественный момент — звонок из вселенной шиномонтажного сервиса (опять с московским префиксом). На проводе Архип — старший мастер. Доходчиво очень объяснив технологию установки накладки (а нужно, по его словам, именно накладку, потому что жгутик это прошлый век и будут шишки), гуру шинных дел убеждается в том, что я согласен с его экспертизой (ну я накинул в голове ещё немного к сервису, за инновации). Хорошо говорю, пусть будет накладка. Какой будет приговор, товарищ?

В этом месте, если бы мы снимали сериал, была бы наверное часть, где у главного героя уходит земля из под ног и серия заканчивается надписью «продолжение следует». Но я обещал кратко, поэтому слушайте дальше)22 000 рублей (с копейками, которые я в состоянии шока даже не запомнил). Говорит мне Архип. Ну, дальше в общем по всем стадиям:- я неправильно услышал, думаю я. Улица, всё такое. Нет, Архип артикулирует «двадцатьдветысячирублей» — а, так ребята не поняли — я искал сервис в Санкт-Петербурге, а не в Минске. Нет, Архип всё правильно понял. И тем более, в Белоруссии прошла деноминация и сравнение неуместно. Тоже сообщает мне Архип.- ну и еще пара каких-то слабых версий происходящего, неминуемо возвращающих меня, с помощью Архипа к константе ДВАДЦАТЬ ДВЕ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ. Русских рублей. ДА!

Надо сказать, я непуганый товарищ, с точки зрения всех этих разводок. Либо они меня боятся, либо я уже своё отработал в 90-х, 2000-х. В общем, осознание пришло довольно быстро. Машина без колеса, колесо в фургоне, я на крючке.

Стало интересно — что дальше. Противопоставив Архипу свое представление о рыночной цене предлагаемой услуги (1500 рублей в базарный день, с учётом выезда), я услышал в ответ ряд антитезисов, которых можно свести к нескольким константам:- мы работаем только на качественном материале и не надо нас сравнивать с чумазыми бракоделами, которые работают на китайском сырье. Знаете, как тяжело привезти качественную резиновую накладку из Европы?- ваше представление о стоимости этой услуги некорректно, это нормальная цена.- Ну и вообще — к чему эта демагогия — не хотите, отказывайтесь. Мы ставим колесо на ступицу и уезжаем (чтобы было понятно — это очень неудобно)Архип не учёл только того, что мне знакома техника работы с манипуляциями. А я уже, как вы поняли, догадался, что это банальный развод.

Опустив все стадии торга с Архипом, перейдём уже к его принятию того, что 22000 я не заплачу. И даже не заплачу 10000 за жгутик. И даже не заплачу 5000 за выезд с диагностикой. Моя маркетинговая оценка комплексной услуги сводилась к 1500 рублям за отремонтированное посредством пускай даже китайского жгутика. А предложение поставить колесо под ступицу отвергалось антитезисом об отъёме колеса, домкрата и возможно здоровья шиномонтажника. Архип держался до последнего, но в итоге скинул маску клиентоориентированности, обозвал меня нехорошим словом и предложил мне подавиться моими 1500 рублей (потому что у него много клиентов, а он тут время теряет).Сообщение в crm системе (наверное) — включило активность монтажника. Он покопался в закромах, отыскал пресловутый жгутик и через несколько итераций внедрил его в полость покрышки, вместо проклятого самореза. «Только на карту, только Тиньков» — сообщил мне уже менее улыбчивый мастер и прикрутив колесо к промокшей Тесле, отчалил. Видимо в 102-й регион. Но, к сожалению, скорее всего — на поиски новой жертвы. Возможно вас или вашего знакомого. Или, например — вашей жены, которая не знает реальной стоимости шиномонтажа. Или не вашей. Я, в любом случае, не верю в существование людей, которые в 2022 году заплатили этим пиратам 22000!!! рублей за приклеенный кусок резины 5х5 см.

Закончу наверное тем, что взглянув позже на номера телефонов, с которых звонили эти чародеи, я обнаружил пометку Сбербанка — «мошенники». Это навело меня на мысль о том, что несчастные сидельцы, разводящие со звонков на кредиты и перевод с банковских карт, потрёпанные в войнах с силовыми структурами и Центробанком, находятся в поиске новых ниш. Я я поучаствовал в тестировании гипотезы о сходимости экономики на примере этого сегмента рынка лохов. В принципе, юнит экономика сходится уже на одном клиенте в день. А на законе больших чисел, с учётом масштабов города — тянет на миллионный бизнес, без особых вложений. Моя встреча с этими криминальными элементами не осталась без «прощального корпоративного подарка». Умелец шиномонтажник каким-то образом повредил датчик давления в шине, так что мне ещё светит визит на шиномонтаж. Теперь уже реальный. Думаю, это невысокая цена за то, чтобы иметь повод рассказать вам о том, что может случиться с вами или вашими близкими.

