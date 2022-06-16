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    На набережной Фонтанки после прорыва починили трубы

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    На набережной Фонтанки устранили дефект на сетях, из-за которого ее заливало водой. У дома 86 заменили 3,5 метра поврежденного участка.

    «Произведена замена изношенного оборудования в тепловой камере, в том числе установка новой шаровой запорной арматуры и компенсатора — устройства, защищающего трубопровод от расширения», — рассказали «Фонтанке» 16 июня в пресс-службе АО «Теплосеть».

    Пока не начался сезон отопления, предприятие решило провести дополнительную внутритрубную диагностику этой сети. Поможет в этом дистанционный робот-диагност. Отмечается, что тепломагистраль «Театральная» имеет большое социальное значение.

    Напомним, нарушение выявили накануне в ходе проведения плановых гидравлических испытаний.

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