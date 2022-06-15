БДТ окутал пар от прорыва за Фонтанкой. Машины ехали в кипятке недолго

Специалисты «Теплосети» устраняют последствия дефекта на сетях в центре Петербурга. Движение по четной стороны набережной Фонтанки затруднено.
О технологическом нарушении у дома 86 в дежурную часть компании сообщили утром 15 июня, рассказали в пресс-службе «Теплосети». Его выявили в ходе проведения плановых гидравлических испытаний.
Место дефекта оперативно было огорожено. На данный момент выход воды на поверхность локализован. Произведена замена изношенного оборудования в тепловой камере. Специалисты предприятия приступили к демонтажу повреждённого участка трубопровода.
Окончание ремонтных работ и перевод системы в штатный режим запланированы на десять вечера 15 июня.