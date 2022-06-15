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    БДТ окутал пар от прорыва за Фонтанкой. Машины ехали в кипятке недолго

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    1 комментарий

    Специалисты «Теплосети» устраняют последствия дефекта на сетях в центре Петербурга. Движение по четной стороны набережной Фонтанки затруднено.

    О технологическом нарушении у дома 86 в дежурную часть компании сообщили утром 15 июня, рассказали в пресс-службе «Теплосети». Его выявили в ходе проведения плановых гидравлических испытаний.

    Место дефекта оперативно было огорожено. На данный момент выход воды на поверхность локализован. Произведена замена изношенного оборудования в тепловой камере. Специалисты предприятия приступили к демонтажу повреждённого участка трубопровода.

    Окончание ремонтных работ и перевод системы в штатный режим запланированы на десять вечера 15 июня.

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    Комментарии (1)

    Vvs Spb
    Не кончается бизнес. Почему не поставить пластик, как это сделано в загнившей Европе? Нельзя будет пилить бабло. И так во всем, другой цели нет в государстве, остальное побочные и второстипенные.
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