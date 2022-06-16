Песков посоветовал не задавать вопросы о ядерной войне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможности ядерной войны заявил, что СМИ надо быть профессиональными, чтобы таких вопросов не задавать, а спикерам — обладать мудростью, чтобы на них не отвечать. Об этом 16 июня сообщает РИА Новости.
«Я считаю, что в наши дни средства массовой информации должны быть достаточно профессиональные, чтобы не задавать таких вопросов, а те, у кого берут интервью, должны быть достаточно мудрыми, чтобы на такие вопросы не отвечать», — сказал Песков.
Недавно ученые Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) опубликовали доклад, где сделали вывод о том, что в наши дня риск применения ядерного оружия находится на самом высоком уровне со времен холодной войны.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что Россия может применить ядерное оружие лишь в случае угрозы существованию страны, это подразумевает действующая концепция национальной безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров в апреле оценивал риски ядерной войны как «весьма существенные».