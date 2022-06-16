Песков посоветовал не задавать вопросы о ядерной войне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможности ядерной войны заявил, что СМИ надо быть профессиональными, чтобы таких вопросов не задавать, а спикерам — обладать мудростью, чтобы на них не отвечать. Об этом 16 июня сообщает РИА Новости.



«Я считаю, что в наши дни средства массовой информации должны быть достаточно профессиональные, чтобы не задавать таких вопросов, а те, у кого берут интервью, должны быть достаточно мудрыми, чтобы на такие вопросы не отвечать», — сказал Песков.

