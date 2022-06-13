SIPRI: Риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны

Риск применения ядерного оружия в наши дни находится на самом высоком уровне со времен холодной войны. К такому выводу пришли ученые Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), их доклад был опубликован 13 июня.



«Несмотря на то что в прошлом году были достигнуты значительные успехи как в области контроля над ядерными вооружениями, так и в области ядерного разоружения, риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо со времен разгара холодной войны», — сказал директор SIPRI Дэн Смит.

