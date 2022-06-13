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    SIPRI: Риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны

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    7 комментариев

    Риск применения ядерного оружия в наши дни находится на самом высоком уровне со времен холодной войны. К такому выводу пришли ученые Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), их доклад был опубликован 13 июня.

    «Несмотря на то что в прошлом году были достигнуты значительные успехи как в области контроля над ядерными вооружениями, так и в области ядерного разоружения, риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо со времен разгара холодной войны», — сказал директор SIPRI Дэн Смит.

    Специалисты отмечают, что все государства, обладающие ядерным оружием (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР), увеличивают или модернизируют свои арсеналы и большинство этих стран «обостряет ядерную риторику».

    «Из общего запаса примерно 12 705 боеголовок на начало 2022 года около 9440 находились на военных складах для потенциального использования. Из них примерно 3732 боеголовки были развернуты вместе с ракетами и самолетами, а около 2000 — почти все из которых принадлежат России или США — находились в состоянии повышенной боевой готовности», — сказано в докладе.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что Россия может применить ядерное оружие лишь в случае угрозы существованию страны, это подразумевает действующая концепция национальной безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров в апреле оценивал риски ядерной войны как «весьма существенные».

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    Комментарии (7)

    AlexZZZ
    То же мне новость. Ещё в 2020 году Часы Судного Дня показывали 23:58:20, что является самым близким к полуночи значением за всю историю.
    Kit.
    Хехе, "Фонтанка" сама публикует то, что регулярно тёрла в комментах.
    265927066
    Нам-то чего беспокоиться? Мы пойдем прямой дорогой в рай вместе с Вождем.........
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